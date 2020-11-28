Masterchef'te Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 1 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı...

Geçtiğimiz gün Uğur'un diskalifiye edilmesinin hemen sonrasında Ayyüce'nin elenerek gitmesi herkesi şok etmişti. Sonrasında anlattığı hayat hikayesi en sert görünen Mehmet Şef'i dahi ağlatmıştı. Çoğunluk diskalifiye kararı verildiği için gidecek ismin Uğur olduğunu düşünüyordu. Öyle ki " Masterchef Kahini" olarak lans edilen bugüne kadar her şeyi doğru bilen birkaç hesap dahi yanıldı. Bu sayede de Masterchef'te bilgi sızdırma gibi bir durum olmadığı ortaya çıkmış oldu.

Tam eleme gerçekleştirilirken Bartu ve Melikşah'ın Instagram hesabından ortak yaptığı canlı yayına katılan eski Masterchef Türkiye 2020 yarışmacısı Berker Başmanav, gündemi sallayacak bomba bir iddia altına imzasını attı.