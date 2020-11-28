Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak!
Yeni dijital platformu için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, Exxen için kolları sıvadı. 1 Ocak’tan itibaren kişilerin karşısına çıkacak olan Exxen büyük bir merakla bekleniyor. Bunların yanı sıra platformda nasıl programların olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Klasik medyadan uzaklaşan ve uzun dizi saatlerinden dolayı izleyici kitlesinin sıkıldığını düşünen Acun Ilıcalı, Exxen için geri sayıma başladı.
Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak! Dijital medya son zamanlarda yerini dijital platformlara bırakmaya başladı. Bunlara sebep ise, uzun dizi saatleri, Türkan Şoray’ın kurallarını aratan RTÜK ve istedikleri rolleri oynama şansı bulamayan başarılı oyuncular, dijital platformu kendileri için bir başarı olarak görüyorlar ve bu yüzden daha çok tercih ediyorlar. Medya dünyasının ünlü isimlerinden Acun Ilıcalı ise bu konu hakkında yeni bir proje meydana getirdi.
Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen, 1 Ocak’tan itibaren yayın hayatına başlayacak. Exxen’de yayınlanacak olan programlar ise kişiler tarafından büyük merak konusu oldu. Bunun üzerine sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve Exxen platformunda yayınlanacak olan programlara değindik. Acun Ilıcalı cidden güzel iş çıkarmışa benziyor. Yayınlanacak olan programlar ise herkesi hayrete düşürecek türden.
28 Kas 2020 - 13:28 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.