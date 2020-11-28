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- 28 Kas 2020 - 13:28 G: 28 Kas 2020 - 13:42

Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak!

Yeni dijital platformu için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, Exxen için kolları sıvadı. 1 Ocak’tan itibaren kişilerin karşısına çıkacak olan Exxen büyük bir merakla bekleniyor. Bunların yanı sıra platformda nasıl programların olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Klasik medyadan uzaklaşan ve uzun dizi saatlerinden dolayı izleyici kitlesinin sıkıldığını düşünen Acun Ilıcalı, Exxen için geri sayıma başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak! Dijital medya son zamanlarda yerini dijital platformlara bırakmaya başladı. Bunlara sebep ise, uzun dizi saatleri, Türkan Şoray’ın kurallarını aratan RTÜK ve istedikleri rolleri oynama şansı bulamayan başarılı oyuncular, dijital platformu kendileri için bir başarı olarak görüyorlar ve bu yüzden daha çok tercih ediyorlar. Medya dünyasının ünlü isimlerinden Acun Ilıcalı ise bu konu hakkında yeni bir proje meydana getirdi.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen, 1 Ocak’tan itibaren yayın hayatına başlayacak. Exxen’de yayınlanacak olan programlar ise kişiler tarafından büyük merak konusu oldu. Bunun üzerine sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve Exxen platformunda yayınlanacak olan programlara değindik. Acun Ilıcalı cidden güzel iş çıkarmışa benziyor. Yayınlanacak olan programlar ise herkesi hayrete düşürecek türden.

28 Kas 2020 - 13:28 - Magazin

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