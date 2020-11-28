Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak! Dijital medya son zamanlarda yerini dijital platformlara bırakmaya başladı. Bunlara sebep ise, uzun dizi saatleri, Türkan Şoray’ın kurallarını aratan RTÜK ve istedikleri rolleri oynama şansı bulamayan başarılı oyuncular, dijital platformu kendileri için bir başarı olarak görüyorlar ve bu yüzden daha çok tercih ediyorlar. Medya dünyasının ünlü isimlerinden Acun Ilıcalı ise bu konu hakkında yeni bir proje meydana getirdi.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen, 1 Ocak’tan itibaren yayın hayatına başlayacak. Exxen’de yayınlanacak olan programlar ise kişiler tarafından büyük merak konusu oldu. Bunun üzerine sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve Exxen platformunda yayınlanacak olan programlara değindik. Acun Ilıcalı cidden güzel iş çıkarmışa benziyor. Yayınlanacak olan programlar ise herkesi hayrete düşürecek türden.