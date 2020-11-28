Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı…
Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinde başrol oyuncusu kim olacak merak edilmeye devam ediliyor. Sosyal medya üzerinden birçok takipçinin yeni bölümde yer alacak oyunculardan hangisinin başrol oyuncusu olacağı tartışılmaya başlandı. Birçok dizi sever sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dizinin yeni başrolünü tahmin etmeye çalışıyor. İşte haberin tüm detayları…
Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı… Son bölümden sonra ekranlardan uzak kalan Savaşçı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Dizinin teni oyuncular arasında hangisinin başrol olacağı bir diğer merak konusu oldu. Yeni bölümleri merakla beklenen dizi için oyuncu görüşmeleri başlandığı açıklandı. Yeni oyuncular kimler olacak?
Dizinin başrolünde yer alan Berk Oktay karakteri bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni bölümleri için oyuncu aramaları son hız devam ederken dizide hangi oyuncunun başrol olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada bazı tahminlere göre Ekin Mert Daymaz’ın diziye gelerek başrol oyuncusu olacağı söyleniliyor.
28 Kas 2020 - 13:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.