Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı… Son bölümden sonra ekranlardan uzak kalan Savaşçı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Dizinin teni oyuncular arasında hangisinin başrol olacağı bir diğer merak konusu oldu. Yeni bölümleri merakla beklenen dizi için oyuncu görüşmeleri başlandığı açıklandı. Yeni oyuncular kimler olacak?

Dizinin başrolünde yer alan Berk Oktay karakteri bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni bölümleri için oyuncu aramaları son hız devam ederken dizide hangi oyuncunun başrol olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada bazı tahminlere göre Ekin Mert Daymaz’ın diziye gelerek başrol oyuncusu olacağı söyleniliyor.