Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Kas 2020 - 13:44 G: 28 Kas 2020 - 13:52

Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı…

Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinde başrol oyuncusu kim olacak merak edilmeye devam ediliyor. Sosyal medya üzerinden birçok takipçinin yeni bölümde yer alacak oyunculardan hangisinin başrol oyuncusu olacağı tartışılmaya başlandı. Birçok dizi sever sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dizinin yeni başrolünü tahmin etmeye çalışıyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı… Son bölümden sonra ekranlardan uzak kalan Savaşçı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Dizinin teni oyuncular arasında hangisinin başrol olacağı bir diğer merak konusu oldu. Yeni bölümleri merakla beklenen dizi için oyuncu görüşmeleri başlandığı açıklandı. Yeni oyuncular kimler olacak?

Dizinin başrolünde yer alan Berk Oktay karakteri bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni bölümleri için oyuncu aramaları son hız devam ederken dizide hangi oyuncunun başrol olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada bazı tahminlere göre Ekin Mert Daymaz’ın diziye gelerek başrol oyuncusu olacağı söyleniliyor.

28 Kas 2020 - 13:44 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak! mask
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 14. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 14. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 13. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 13. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 3. bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 28 Kasım 2020 Tek Parça Youtube İzle! mask
İbo Show 3. bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 28 Kasım 2020 Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi? mask
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi?
Sen Çal Kapımı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Annenin Günahı 2. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Bir Annenin Günahı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Annenin Günahı 2. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Bir Annenin Günahı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak! mask
Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak!
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak! mask
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!
Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor mask
Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor
Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir asırdır yaşatıyorlar mask
Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir asırdır yaşatıyorlar
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda "21 aday gen" keşfedildi mask
Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda "21 aday gen" keşfedildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL