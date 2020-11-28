Kırmızı Oda Türk Televizyonunun Kabusu Oldu! Kanallar Kan Ağlıyor, Zirvede Tek! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki Herkes Şaştı Kaldı... Televizyonun en çok izlenen ve sevilen yapımlarını görmemizi sağlayan reytingler hem yapım şirketleri hem de izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. İddialı yapımların yer aldığı günlerde ise reyting yarışı çok daha çekişmeli bir hal alıyor.

Reyting savaşlarında rekabetin üst seviyeye çıktığı günlerden biri de cuma akşamları oluyor. Birbirinden iddialı ve çarpıcı yapımların ekrana geldiği cuma akşamları televizyon dünyasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Ramo, Hercai, Arka Sokaklar, Çocukluk ve Kırmızı Oda gibi birçok yapımın aynı saatlerde ekrana geldiği cuma akşamlarının reyting sıralaması merakla bekleniyor.