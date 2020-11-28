Kırmızı Oda Türk Televizyonunun Kabusu Oldu! Kanallar Kan Ağlıyor, Zirvede Tek! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki Herkes Şaştı Kaldı...
Televizyon dünyasında her gün yaşanan reyting savaşları devam ediyor. Televizyonda ekrana gelen bütün yapımların kendi gün ve saatindeki yapımlarla kıyasıya rekabet ettiği reyting oranları ertesi gün belli oluyor. Bütün yapımların yayın süreçlerini ve ekranda kalma sürelerini belirleyen reyting oranları büyük önem taşıyor.
Kırmızı Oda Türk Televizyonunun Kabusu Oldu! Kanallar Kan Ağlıyor, Zirvede Tek! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki Herkes Şaştı Kaldı... Televizyonun en çok izlenen ve sevilen yapımlarını görmemizi sağlayan reytingler hem yapım şirketleri hem de izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. İddialı yapımların yer aldığı günlerde ise reyting yarışı çok daha çekişmeli bir hal alıyor.
Reyting savaşlarında rekabetin üst seviyeye çıktığı günlerden biri de cuma akşamları oluyor. Birbirinden iddialı ve çarpıcı yapımların ekrana geldiği cuma akşamları televizyon dünyasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Ramo, Hercai, Arka Sokaklar, Çocukluk ve Kırmızı Oda gibi birçok yapımın aynı saatlerde ekrana geldiği cuma akşamlarının reyting sıralaması merakla bekleniyor.
28 Kas 2020 - 15:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.