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- 28 Kas 2020 - 15:43 G: 28 Kas 2020 - 15:53

Maradona’nın Tüm Serveti Belli Oldu! Hayranları Dondu Kaldı, Düşmanları Ağzı Açık Bakıyor! İşte Mali Değeri ve Serveti...

Dünya basınının gündemine bomba gibi düşen Diego Armando Maradona günlerdir konuşulmaya devam ediyor. Tüm zamanların en iyi futbolcularından olan ve yaşamı boyunca sık sık farklı konularla gündeme gelen Maradona 60 yaşında kalp krizi geçirerek öldü. Maradona’nın ölümünün ardından hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Maradona’nın Tüm Serveti Belli Oldu! Hayranları Dondu Kaldı, Düşmanları Ağzı Açık Bakıyor! İşte Mali Değeri ve Serveti... Futbol yaşamı boyunca sayısız başarıya imza atan Diego Armondo Maradona hem Arjantin basınında hem dünya basınında önemli yer tutmaya devam ediyor. Efsanevi futbolcu, sporculuk yaşamında olduğu gibi özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Futbolu bıraktıktan sonra birçok çarpıcı olayla gündeme gelen Maradona ölümünün ardından da mal varlığı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Maradona’nın Fakir Öldüğü İddia Edildi

Maradona’nın ölümünden sonra konuya basında büyük yer veren Arjantin Medya’sı Maradona’nın fakir öldüğünü iddia etti. Futbol efsanesi Maradona’nın öldüğünde sahip olduğu mal varlığı merak konusu oldu. Arjantin Medya’sındaki farklı kuruluşlar Maradona’nın mal varlığı ile ilgili çeşitli haberler yaptı.

Luis Ventura isimli gazete Maradona’nın fakir öldüğünü iddia ederek, banka hesabında parası olmadığına dair haberler yaptı. Haberde Maradona’nın öldüğünde hesabında 75 bin Sterlin olduğu ancak 33 milyon sterlin vergi borcu olduğu açıklandı.

28 Kas 2020 - 15:43 - Spor

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