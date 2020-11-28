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- 28 Kas 2020 - 16:29 G: 28 Kas 2020 - 16:43

Merve Boluğur Bakın Aslen Nereli? İşte Merve Boluğur'un Memleketini Duyanlar Çok Şaşırıyor...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Merve Boloğur’un nereli olduğunu öğrenenler şok geçirdi. İstanbul doğumlu olan oyuncunun aslen nereli olduğunun açıklanması ile hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oyuncunun hayatı hakkında birçok ayrıntı merak edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Merve Boluğur Bakın Aslen Nereli? İşte Merve Boluğur'un Memleketini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Televizyon dünyasının popüler isimlerinden Merve Boloğur özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilikle ve tartışmalı boşanması ile bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Merve  Boloğur, son günlerde de Covid-19 önlemlerine uymaması sebebi ile sık sık basında yer alıyor.

Her hareketi ile gündem olmaya devam eden Merve Boloğu’un aslen nereli olduğu da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun Karabüklü olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlık yaşadı. Oyuncunun hayatı ve kariyeri ile ilgili birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı.

28 Kas 2020 - 16:29 - Biyografi

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