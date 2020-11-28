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28 Kas 2020 - 22:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.