Sefirin Kızı Neslihan Atagül Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Mektepliymiş'' Diyeceksiniz... Hayranları tarafından merak edilen Atagül nereli ya da ne mezunu soruları araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Daha küçük yaşlarda bir ajansa kaydolduktan 2 ay sonra reklam filminde yer aldı. Başarılı okul hayatından sonra Yeditepe Üniversitesinde tiyatro bölümünden eğitim almaktadır.

İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da alan genç oyuncunun İlkay Atagül adında bir abisi vardır. Çok küçük yaşlarda oyuncu olma merakından dolayı annesini ikna ederek bir ajansa kaydı yapılmıştır. İlk oyunculuk adımını Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteri ile atarak kariyerine başlamıştır. Başarılı dizinin kadrosunda Halil Egül Güven Hokna gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.