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- 29 Kas 2020 - 13:37 G: 29 Kas 2020 - 13:45

Sefirin Kızı Neslihan Atagül Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Mektepliymiş'' Diyeceksiniz...

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son dönemlerde hayranları tarafından çok yakın takip ediliyor. Kadir Doğulu ile uzun süredir evli. Sorulan soruların her defasında aynı olmasından sıkılan Atagül, esprili şekilde muhabirlere, yakında siz hamile kalacaksınız diye cevap vererek sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Elif Duman
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Sefirin Kızı Neslihan Atagül Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Mektepliymiş'' Diyeceksiniz... Hayranları tarafından merak edilen Atagül nereli ya da ne mezunu soruları araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Daha küçük yaşlarda bir ajansa kaydolduktan 2 ay sonra reklam filminde yer aldı. Başarılı okul hayatından sonra Yeditepe Üniversitesinde tiyatro bölümünden eğitim almaktadır.

İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da alan genç oyuncunun İlkay Atagül adında bir abisi vardır. Çok küçük yaşlarda oyuncu olma merakından dolayı annesini ikna ederek bir ajansa kaydı yapılmıştır. İlk oyunculuk adımını Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteri ile atarak kariyerine başlamıştır. Başarılı dizinin kadrosunda Halil Egül Güven Hokna gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

29 Kas 2020 - 13:37 - Biyografi

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