Ankara'da Son Dakika Koronavirüs Kararı! 4 Ocak 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı... Devlet anaokulları ne zaman açılıyor...

Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi

KREŞLER VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Ankara'da Kreşler ve anaokulları açılış tarihi yeniden düzenlenerek belli oldu. Kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde ve en son yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2021 tarihinde olacak.