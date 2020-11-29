29 Kas 2020 - 14:29 Güncelleme: 29 Kas 2020 - 14:31
Ankara'da Son Dakika Koronavirüs Kararı! 4 Ocak 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı... Devlet anaokulları ne zaman açılıyor...
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi
KREŞLER VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?
Ankara'da Kreşler ve anaokulları açılış tarihi yeniden düzenlenerek belli oldu. Kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde ve en son yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2021 tarihinde olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.