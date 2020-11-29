İbo Show'da Gecenin Yıldızı Oldu! Demet Akalın ve Alişan'a Müziği Bıraktım Demişti... Demet Akalın'ın Ondan Sonraki Paylaşımı Şaşırttı...

Demet Akalın ile diyaloğu sonrasında Emel Müftüoğlu'nun doğum günü için geldiği bir mekanda açıklamalar altına imza atan Hakan Altun, ibo Show için İstanbul'a geldiğini söylemişti. Demet Akalın bunun üzerine yine o zamanlar "Riskli gruptayım, kalabalığa giremem, sanırım tam böyle demiştin! Vallahi umurumda değil! Söz başka bir şey be ağa..." demişti.

Hakan Altun daha önce Demet Akalın ile Alişan'ın programına davet edilmişti. Fakat Altun, Bodrum'da yaşaması ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyi tamamen bıraktığını kendilerine ilettiğini açıklamıştı. İbo Show'a katılarak gecenin yıldızı olması kafalarda soru işareti bıraktı. Bunun üzerine herkes Demet Akalın'ın sosyal medya hesabına baktı! Akalın, bekleneni yapmadı!