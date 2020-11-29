Asgari Ücretle İlgili Milyonları Sevindirecek Son Dakika Gelişmesi! 2021 Asgari Ücreti Ortaya Çıktı… Tutar Memnun Ediyor mu? İşte Son Durum… Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonundan beklenen açıklamada 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Milyonlarca kişi bu toplantıda alınacak kararı bekliyor. 4 Aralık’ta yapılacak toplantıda hangi kararlar alınacak merak konusu. İşte haberin tüm detayları…

Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam geleceği herkesin aklında soru işareti oluşturuyor. Asgari ücretin şu anki fiyatı brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak veriliyor. Asgari ücret ile çalışma hayatına devam eden vatandaşları yakından ilgilendirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak haber dört gözle beklenilmeye devam ediliyor.

Asgari Ücretle İlgili Milyonları Sevindirecek Son Dakika Gelişmesi!

Bu kapsamda alınacak kararların yeni yılda asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek. 4 Aralık günü toplanacak olan Tespit Komisyonu, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücret tespit komisyonunun 4 Aralık’ta toplanacağını belirtti.

Milyonlarca kişi tarafından yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merakla beklenmeye başladı. Asgari ücret tespit komisyonunun alacağı karar ile yeni yılda asgari ücret maaşlarının ne kadar artacağı belirlenecek. Tüm gözler alınacak kararlara çevrilmiş durumda. Asgari ücretin ne kadar olacağı tahminleri yapılmaya başlandı.

15 kişiden oluşacak asgari ücret komisyonu toplantısında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve işçi tarafını temsil edecek olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu yapılacak toplantıda yer alacak. Oy çoğunluğu ile alınacak kararların kabul edilmesi oyların eşitliği durumunda da başkanların çoğunlukla seçilen oylar kabul edilecek.

Asgari Ücreti Ortaya Çıktı… Tutar Memnun Ediyor mu? İşte Son Durum…

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında yapılan tahminlerde Merkez Bankası tarafından enflasyon oranı 12,1 olarak belirlenirken asgari ücret yeni yılda brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Enflasyon oranının yüzde 15 olması durumda ise brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net 2 bin 673 lira 40 kuruş olacağı düşünülüyor.

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından bu oranlarda bir zam gelirse yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tahmin edildiği gibi çıkabilir. Enflasyon tahminlerine 3 puan refah payı eklenmesi durumunda ise brüt asgari ücretin fiyatı 3 bin 387 lira 39 kuruş, net ise 2 bin 674 lira 72 kuruş olacağı düşünülüyor.