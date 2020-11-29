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- 29 Kas 2020 - 16:04 G: 29 Kas 2020 - 16:09

Serenay Sarıkaya’ya Kariyerinin En Büyük Saygısızlığı! Sinir Krizi Geçirdi, Dava Açtı! “Bu Kadar da Olmaz...”

Serenay Sarıkaya, bu kez gündeme bomba gibi bir haber ile düştü. Güzel oyuncuya sosyal medyadan yapılan iddialara karşı biraz sinirlenmiş ve bu paylaşımda bulunan kişiler hakkında birkaç şeyler dile getirmiştir. Evli bir kişi ile aşk yaşadığı iddialarına karşı büyük tepki gösterdi.

Serenay Sarıkaya’ya Kariyerinin En Büyük Saygısızlığı! Sinir Krizi Geçirdi, Dava Açtı! “Bu Kadar da Olmaz...”Sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip edilen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşka son vererek gündeme gelmişti. İkilinin yaşadığı aşk sosyal medyada çok konuşulan konular arasında olurken kısa süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ayrılık kararını takipçilerine iletti. İşte haberin tüm detayları…

Uzun süredir sosyal medyada görünmeyen ve magazin gündeminde yer almayan Serenay Sarıkaya, bu kez gündeme bomba gibi bir haber ile düştü. Güzel oyuncuya sosyal medyadan yapılan iddialara karşı biraz sinirlenmiş ve bu paylaşımda bulunan kişiler hakkında birkaç şeyler dile getirmiştir. Evli bir kişi ile aşk yaşadığı iddialarına karşı büyük tepki gösterdi.

Ortaya atılan bu iddialar karşısında çok sinirlenen Serenay Sarıkaya, olaya hemen müdahale ederek iddiaları yalanladı. Bu iddiaları ortaya atanlara da itibar davası açtığı söyleniyor. Genç oyuncunun ayrılıktan sonra başka birisi ile aşk yaşaması iddiaları yapılırken kimisi ise eski eşinden bu yüzden ayrıldığını iddia ediyor.

Cem Yılmaz ile birlikte olarak sosyal medyada beğeni toplayan güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta aldığı ayrılık kararı ile ilişkisine nokta koymuştu. Bu durum medyada gündem olurken bir diğer gündem olan konu ise evli bir iş adamı ile beraber olduğu iddiaları ortaya atılınca bu durum karşısında kendini tutamadı.

Karantinada birlikte olduğu bilinen çift, iddialara göre kameralara yakalandığı söyleniliyor. Uzun süredir medya ortamlarında olmayan Serenay Sarıkaya, ortaya atılan bu iddialara çok büyük tepki gösterdi. Kendisi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmayarak bu paylaşımları yapan kişilerden şikâyetçi oldu.

Mahkemeye başvurarak üzerine atılan iftiralar nedeni ile şikâyetçi olan Serenay Sarıkaya gündeme bomba gibi düşen isimlerden birisi oldu. 50 bin lira tazminat davası açarak belirlenen kişilerin bu cezaya tabi tutulacağını belirtti. Komedyen Cem Yılmaz ile aşkları medyada gündemden düşmeyen konular arasında oldu.

Fakat geçtiğimiz günlerde bu birlikteliği sonlandırdığı iddia ediliyor. Uzun süredir gündemde olmayan ve magazin haberlerinde görünmeyen Serenay Sarıkaya, medyada üstüne atılan iddialara cevapsız kalmayarak itibarın zedelenmesi kapsamında mahkemeye başvurarak 50 bin TL tazminat davası açtığı belirtildi.

29 Kas 2020 - 16:04 Ankara- Magazin

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