Sadakatsiz’in Efsanesi Cansu Dere ile İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Duyanları Şoktan Şoka Soktu! Meğer 2000 Yılında O İsim Geçmiş… Son günlerde adından sık sık söz ettiren Cansu Dere ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip. Sadakatsiz dizisi ile karşımıza çıkan Cansu Dere milyonların gözde oyuncusu haline geldi. Sergilediği üstün performansı ve başarılı oyunculuğu ile her geçen gün daha da ünlenen oyuncu hayranlarının beğenisini almaya devam ediyor. Yıllar önce Ezel dizisinde Eyşan rolüne hayat veren oyuncu oldukça konuşulmuş ve milyonlara kendini daha iyi tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler ise herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Sadakatsiz dizisinde ki başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiren Cansu Dere, Asya karakterine hayat veriyor. Dizide eşi tarafından aldatılan kadın rolünü oynayan oyuncunun performansı ise oldukça beğeniliyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Ezel dizisinde ki Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere’nin şimdi ki Asya karakteri ile bağdaştırılması da oldukça mümkün. Cansu Dere oynadığı her karakterin hakkını sonuna kadar veriyor.

2000 yılında Miss Turkey yarışmasıyla kendini ekranlara tanıtan ünlü oyuncu uzun süre podyumların kraliçesiydi. Birçok ünlü modacı ile çalıştıktan sonra sunuculuk hayatına adım attı ve ardından da oyunculukla kariyerine yeni bir nokta belirledi. Her anlamda büyük bir başarı elde eden oyuncu herkesin gözdesi haline geldi. Sadece bir alanda değil birçok alanda başarı elde eden oyuncunun hayran kitlesi ise oldukça fazla. Geçtiğimiz yıllarda mankenlik yapan oyuncu mankenliği bıraktı ve kariyerine oyunculuktan devam etti.

Dikkat çeken güzelliği ve kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Cansu Dere, Miss Turkey’e katılmasının ardından moda sektöründe en gözde manken olarak yerini aldı. Mankenlik kariyeri yıllarında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde okuyan ünlü oyuncu, iki işi bir arada idare edemediğini fark edip önceliğini mankenliğe verdi. Oyuncu daha sonra mankenlik yaparak pek çok başarıya imza attı ve kariyerinde çok iyi yerlere geldi.

Cansu Dere mankenlik yaptığı yıllarda, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi birçok ünlü moda tasarımcılarının defilelerinde sık sık boy gösterdi. 2002 – 2003 yıllarında farklı organizasyonlarda ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil etti. Bunların yanı sıra, Paris’te defilelere ve ünlü sanatçıların fotoğraf çekimlerine de katıldı.

Güzelliği ile adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu, 2000 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ne yazık ki birincilik tacını takamadı. O yılın Miss Turkey’de birinci olan ismi Yüksel Ak oldu. 2000 yılının Miss Turkey yarışması adaylar arasında adeta yarışa sebep oldu. Yarışmada ikinci olan isim ise Gamze Özçelik oldu. Cansu Dere yarışmadan üçüncü olarak ayrıldı. Sevenleri Miss Turkey paylaşımlarını gördükten sonra oyuncunun gönüllerde birinci olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de önemli mankenler arasında yer alan Cansu Dere, ekranlara sunucu olarak çıktı. İlk programı ise Kanal D’de yayınlanan Çocuk ve Müzik adlı programdı. Yayını yapılan bu programın ardından mankenliğine daha çok önem veren Cansu Dere, 2004 yılında Türkiye’nin Yıldızları adlı programda yeniden sunuculuk yaptı. Bunların ardından birçok programda sunuculuk yapmaya devam eden Cansu Dere, 2004 yılında Metro Palas adlı dizide ilk defa oyuncu olarak ekran karşısına geçti.