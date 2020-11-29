Ankara’da Koronavirüste Herkesi Gözyaşlarına Boğan Olay! Henüz 20 Yaşındaydı… Annesi Öyle Açıklamalar Yaptı ki; Gözyaşları Sel Oldu! “Kimse Bana Bir Şey Olmaz Demesin” Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’te gün geçtikçe vakalar ve ölümler artmaya başladı. Ankara’da yaşayan genç kız Koronavirüs’ten vefat edince herkes büyük bir şaşkınlık geçirdi. Her ne kadar gençlerin bu virüse yakalandığı zaman ölme oranları düşük olsa da genç kız hayatını kaybetti. Bu haberin ardından gençler büyük bir panik yaşadı. Yaşlı kesimde fazla olan ölüm oranlarının yanı sıra genç kızda meydana gelen ölüm herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Söz konusu haberin ardından herkes detaylı bilgi almak için arama motorlarında bu haberi arattı.

Koronavirüs’ten dolayı Ankara’da yaşayan 20 yaşında ki Burcu Usanmaz hayatını kaybetti. Burcu’nun amcası Yusuf Usanmaz, “Kimse ‘bana bir şey olmaz’ demesin. Burcu’nun herhangi bir hastalığı yoktu.” sözlerini dile getirerek gençlere uyarıda bulundu. Burcu Usanmaz’ın ölümünün ardından herkes büyük bir şaşkınlık geçirerek böyle bir şeyin nasıl olduğuna dair bir anlam veremedi. Koronavirüs’ten dolayı en çok hayatını kaybeden yaşlı kesimin yanı sıra genç kızın hayatını kaybetmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Burcu Usanmaz’ın ölümü üzerine amcası Yunus Usanmaz, gençlerde dahil her kesimin tedbirlere uyması gerektiğini ve Koronavirüs’ü hafife almamaları gerektiğini dile getirdi. Yayınlanan bu haber en çok okunanlar arasında yer aldı. En çok gençlerin dikkatini çeken bu haber genç kesime adeta bir uyarı mesajı oldu. Gençler 20 yaşında ki Burcu Usanmaz’ın Koronavirüs’ten ölmesine büyük bir üzüntü duydu. Gün geçtikçe artan vaka sayıları ve ölümlerin meydana gelmesine bağlı olarak uzmanlar her geçen gün sık sık uyarı yapmaya başladı.

Ankara’da özel bir firmada çalışan Burcu Usanmaz, hemen hemen 20 gün önce grip belirtilerinden dolayı hastaneye gitti. 20 yaşındaki Burcu Usanmaz’a Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde ilaç tedavisi görmeye başlayan 20 yaşındaki genç kız, 1 hafta önce durumunun ağırlaşmasından dolayı hastaneye kaldırıldı. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Burcu Usanmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Burcu Usanmaz’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve tüm arkadaşlarını büyük bir yasa boğdu. Yaşanan vefatın ardından Burcu Usanmaz’ın amcası Yunus Usanmaz, genç kızın herhangi bir hastalığının olmadığını ve Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşarak, yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını açıkladı. Amca Yunus Usanmaz, Koronavirüs’ün hafife alınmaması gerektiğini ve bunun her kesim için geçerli olduğunu dile getirdi.

Burcu Usanmaz’ın amcası Yunus Usanmaz olay hakkında, “Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Durumunu görünce grip olduğunu düşündük. Belirtilerine bakınca hastaneye gittik ve Covid-19 testi yaptırdık. Test sonucu pozitif çıktığı halde hastane Burcu’yu evine gönderdi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Burcu’nun durumu daha da ağırlaştı. Bu sefer ambulans ile yeniden hastaneye gittik. Yaklaşık 6 gün hastanede tedavi gördü. Burcu’nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu. Sadece bünyesi bir tık zayıftı.” açıklamalarında bulundu.

Yunus Usanmaz, Burcu’nun virüsü nereden aldığını bilmediklerini dile getirerek şu sözleri, “Ailesi olarak bizde kendimiz için Koronavirüs testi yaptırdık fakat hepimizin test sonucu negatif çıktı. Burcu’nun virüsü marketten mi, dışarıdan mı yoksa alışveriş merkezinden mi kaptığını bilmiyoruz. Burcu’nun bünyesi biraz zayıftı. Sağlık personellerinin verdiği ilaçları kullandı. Herkese aynı ilaç mı veriliyor bilmiyorum ama herkesin bünyesi aynı değil. Kimse bana bir şey olmaz demesin ve dikkat etsin. Bizim kızımız daha 20 yaşındaydı. Kafamız çok karışık. Allah kimsenin başına vermesin. Anne ve babasının durumu çok kötü.” dile getirdi.