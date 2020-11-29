Ankara’da Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor? Kış Lastiği Takmama Cezası Ne Kadar? Hususi Araçlarda Kış Lastiği Zorunlu mu? Yeni yıla sayılı günler kala yavaş yavaş kış aylarına da giriyoruz. Yük ve yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olarak kullanıma sunulan kış lastiği, yeni yılda ne kadar değiştirme ücreti olacak merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek için kış aylarında kullanımı şiddetle tavsiye edilen kış lastiklerinin değiştirme ücretleri ne kadar olacak? İşte haberin tüm detayları…

Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşıma araçlarında kullanılması zorunlu olarak belirlenen Trafik Kanunu gereği belirli hav ve iklim koşullarında kara yollarda bulundurulması şartı gerektiriyor. Bu durumda vatandaşların can ve mal kaybını yüksek derecede önlemek, oluşacak kazaların oranını düşürmek amaçlanıyor.

Bu durumda vatandaşların akıllarında yeni yılda kış lastiği değiştirmenin ücreti ne kadar olacak soru işaretleri cevap arıyor. Araçların denetimi büyük bir titizlik ile yapılırken Bakanlığın yetkilendirdiği personeller ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da denetleniyor. Kış lastiği, yeni yılda zorunlu olarak takılacak.

Kış lastiğini takmayan sürücülere toplamda 776 lira para cezası uygulanacak. Belirlenen bu rakam yeniden değerlendirme kapsamında tekrardan güncellenecek. Yapılan açıklamalarda kış lastiğinin öneminden bahsedilmiş ve kış lastiğini hava sıcaklığı 7 derecenin altında düştüğü zaman takılması gerektiği belirtildi.

Kış lastiğinin hava koşullarına olan önemi ve olumsuzlukları önleyeceği düşünülüyor. Kış lastiğinin ebatlarına göre fiyatlarında değişiklik görülebilir. Merak edilen sorulardan bir tanesi olarak gündeme gelen yeni yılda kış lastiği takmanın fiyatı ne kadar sorusu oldu. Kış lastiğinin takma zorunluluğunun ardından Ocak ayı itibaren kış lastiklerinin takılması gerekildiği düşünülüyor.

Araçlarda ebatlara göre kış lastiği fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en çok kullanılan ebat olarak 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 650 liraya kadar satılırken takma veya sökme işleminde de 120 liraya kadar ücret talep ediliyor. Hafif ticari araçlar için 125 liraya kadar değişim sağlanıyor. Bunların yanı sıra lastik otelinde alınan ücret ise 100 lira bir miktar oluyor.

2021 yılına sayılı günler kala milyonlarca araç için kış lastiği takma zorunluluğu getirileceği açıklandı. Bu durumda vatandaşlar kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başlarken fiyata bir zam yapılmadan almaya başladılar. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan’a kadar devam edeceği açıklandı!