Masterchef Yarışmasında Yer Alan Uğur Gözyaşlarına Boğuldu! Milyonlarca Kişi Onunla Birlikte Ağladı! “Utanıyorum!” Sürekli yeni bir olayla ekran karşısına gelen programda öyle bir olay yaşandı ki, hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, yayınlanan bölümde gözyaşlarına hâkim olamadı. Uğur’un hayran kitlesi söz konusu sahnede duygusal anlar yaşadı. Uğur Yılmaz Deniz, yaptığı açıklamalarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ardından milyonlarca kişi ne olduğunu merak ederek gerek ekran karşısına geçti gerekse arama motorlarından detaylı araştırmalar yaptı.