29 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı: Masterchef Türkiye Yine Reyting Şovu Yaptı! Kefaret, Arıza ve Menajerimi Ara Yükseldi, Maria ile Mustafa Düşüşte!
Televizyon dünyasının her gün heyecanla beklediği reyting sonuçları açıklandı. Haftanın her günü olduğu gibi 29 kasım reytingleri de bugün erken saatlerde belli oldu. Hem yapım şirketleri hem de izleyiciler 29 kasım reyting sonuçlarını merakla bekliyor.
29 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı: Masterchef Türkiye Yine Reyting Şovu Yaptı! Kefaret, Arıza ve Menajerimi Ara Yükseldi, Maria ile Mustafa Düşüşte! Televizyon dünyasındaki reyting kapışması devam ediyor. Haftanın her günü aynı saatlerde ekrana gelen yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen yapımların yayın hayatlarının devamlılığında önemli bir rol oynayan reyting sonuçları haftanın her günü merakla bekleniyor.
Günün en çok izlenen ve sevilen programlarının ortaya çıktığı reytinglerde yapımların içeriğini göre dengeler değişmeye devam ediyor. Reyting sıralamasında üst sıralarda yer almaya çalışan yapımlar her gün rakip programlarla kıyasıya bir mücadele içine giriyor. İddialı yapımların ekrana geldiği günlerde ise reyting savaşları çok daha heyecanlı bir hal alıyor.
30 Kas 2020 - 14:25 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.