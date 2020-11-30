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- 30 Kas 2020 - 14:25 G: 30 Kas 2020 - 14:40

29 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı: Masterchef Türkiye Yine Reyting Şovu Yaptı! Kefaret, Arıza ve Menajerimi Ara Yükseldi, Maria ile Mustafa Düşüşte!

Televizyon dünyasının her gün heyecanla beklediği reyting sonuçları açıklandı. Haftanın her günü olduğu gibi 29 kasım reytingleri de bugün erken saatlerde belli oldu. Hem yapım şirketleri hem de izleyiciler 29 kasım reyting sonuçlarını merakla bekliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

29 Kasım Reyting Sonuçları Açıklandı: Masterchef Türkiye Yine Reyting Şovu Yaptı! Kefaret, Arıza ve Menajerimi Ara Yükseldi, Maria ile Mustafa Düşüşte! Televizyon dünyasındaki reyting kapışması devam ediyor. Haftanın her günü aynı saatlerde ekrana gelen yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen yapımların yayın hayatlarının devamlılığında önemli bir rol oynayan reyting sonuçları haftanın her günü merakla bekleniyor.

Günün en çok izlenen ve sevilen programlarının ortaya çıktığı reytinglerde yapımların içeriğini göre dengeler değişmeye devam ediyor. Reyting sıralamasında üst sıralarda yer almaya çalışan yapımlar her gün rakip programlarla kıyasıya bir mücadele içine giriyor. İddialı yapımların ekrana geldiği günlerde ise reyting savaşları çok daha heyecanlı bir hal alıyor.

30 Kas 2020 - 14:25 - Dizi Haberleri

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