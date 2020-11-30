Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir?
Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili tüm ayrınlar merak ediliyor. Covid-19 salgının ortaya çıkmasından bu yana sağlık sektörü ve hastalıklarla ilgili birçok konu vatandaşların daha çok ilgisini çekmeye başladı. Covid-19 sürecinden ortaya çıkan ve merak edilen kavramlardan biri de sitokin fırtınası oldu. Özellikle Covid-19 salgınına yakalanan insanlar sitokin fırtınasının ne olduğunu araştırmaya devam ediyor.
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir? 2019 yılının aralık ayından beri tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını süreci her açıdan etkili oldu. Dünya üzerinde birçok olumsuz sonuç yaratan salgın sebebi ile tıbbi terimler ve hastalıklar ile ilgili de daha çok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Covid-19 sürecinde popüler hale gelen tıbbi kavramlardan biri de sitokin fırtınası oldu. İnsanlar sitokin fırtınasının ne olduğunu ve Covid-29 hastalığı üzerinde nasıl etkiler yarattığını merak ediyor. Kavram ile ilgili birçok araştırma yapılmaya devam ediyor.
Sitokin Fırtanası Ne Demek?
Sitokin kavramı insan vücudunda görev yapan bir takım hücreleri tanımlamaktadır. İnsan vücudunda bağışıklığın korunmasına yönelik görev yapan bu grup halindeki hücreler Covid-19 sürecinde en çok konuşulan konulardan birisi haline gelmiştir. Cavid-19 salgınına karşı korunma ve mücadele için son derece önemli olan bağışıklık sistemi için çalışan sitokin isimli hücrelerin insan bedeninde nasıl etkiler yarattığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır.
30 Kas 2020 - 16:28 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.