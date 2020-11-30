Ramo Dizisinin Yıldızı Murat Yıldırım Ne Mezunu? Murat Yıldırım’ın Mezun Olduğu Okulu Duyunca ”Zekiymiş” Diyeceksiniz! Daha önce farklı birçok proje de çeşitli rollerle seyirci karşısına çıkan Murat Yıldırım son dönemlerde Show TV ekranlarında merakla izlenen Ramo dizisinin yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Yıldırım başarılı oyunculuğu ile akıllarda yer tutmaya devam ediyor. Ramo dizisinin her haftaki heyecanlı bölümlerinden sonra gözler ünlü oyuncuya dönüyor.

2008 de evlendiği Burçin Terzioğlu’ndan ayrılması üzerine 2016 yılında Londra’da tanışarak evlenme kararı aldığı Faslı sevgilisi ile yaptığı sade ancak geleneklere bağlı düğün töreninin ardından halen mutlu bir birliktelik içinde olduğu biliniyor. Bu dönemde popülerliği gittikçe artan yakışıklı oyuncuya dair merak edilenler sorulmaya başlandı.



Murat Yıldırım Kimdir?