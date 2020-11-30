Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Yıldızı Hatice Şendil Nereli? Hatice Şendil’in Nereli Olduğunu Duyunca Şaşıracaksınız…
Uyanış büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Hatice Şendil’in nereli olduğunu duyanlar şaşırdı. Şendil’in nereli olduğuna dair sorular gündemi uzun süre meşgul etti. Güzel oyuncunun İstanbul doğumlu ancak aslen Antalyalı olduğunun öğrenilmesi üzerine Hatice Şendil’e ilişkin birçok soru cevap aramaya başladı.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Yıldızı Hatice Şendil Nereli? Hatice Şendil’in Nereli Olduğunu Duyunca Şaşıracaksınız… Bugünlerde güçlü bir TRT1 yapımı olan Uyanış Büyük Selçuklu adlı dizide Terken Hatun karakteri ile rastladığımız başarılı oyuncu bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer aldı. Başarılı oyunculuğu ve tescillenmiş güzelliği ile televizyonların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Canlandığı güçlü karakterler ile başarılı oyunculuğunu tekrar tekrar gözler önüne serdi.
Hatice Şendil Kimdir?
2 ağustos 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu aslen Antalyalıdır. İki kız kardeşi olan Şendil, Antalya’da büyüdü. Üniversite eğitimini İşletme programı üzerine alan Şendil, 2001 yılında katıldığı Mıss Turkey adlı güzellik yarışmasında dereceye girdi ve 3. olarak ekranlara merhaba dedi. Bu başarının üzerine Avrupa Güzellik Yarışması olan Mıss Europe de ise 4.lük alarak tescilli güzeller arasına ismini yazdırdı.
30 Kas 2020 - 16:41 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.