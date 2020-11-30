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- 30 Kas 2020 - 19:44 G: 30 Kas 2020 - 21:24

Kabine Toplantısında Yeni Tedbirler Alındı! Recep Tayyip Erdoğan Tüm Yeni Kısıtlamaları Halka Duyurdu! İşte Tüm Yeni Tedbirler…

Binlerce kişinin merakla beklediği kabine toplantısı sonunda bitti. Herkes ne gibi kararların alındığı ilk kanaldan duymak istiyor. Artan vakalardan sonra Recep Tayyip Erdoğan “Bu yeni tedbirleri almaya mecburuz.” Açıklanmasında bulunmuştu. Milyonlarca kişi gözlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara çevirdi. Merakla beklenen kabine toplantısında ise sadece Recep Tayyip Erdoğan değil aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu yer aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Saatler önce başlayan kritik kabine toplantısı az önce sona erdi. Gündeme gelen konulardan biri ise vaka sayısının ve yoğunluğunun arttığı artığı illerde 15 gün gibi bir süre hafta içi de dahil sokağa çıkma yasağı gündeme gelmişti. Kabine toplantısının gündeminde ise Koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisini en aza indirmek için gerekli tedbirler konuşuldu. Bu tedbirlerin hepsi halk tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Vaka sayısındaki korkunç artış gerekli tedbirlerin gelmesi gerektiğini uzmanlara düşündürdü.

Alınan yeni kararlarda ise hafta sonu 24 saat yasak olurken hafta içi ise 21.05 ile sabah saat 05.00 arasında kısıtlamalar olacak. Kısıtlamalara uymayan herkese gerekli idari ceza uygulanacak. Avm girişlerde ise HES kodu istenecek. HES kodu olmayan hiç kimse alışveriş merkezlerine giremeyecek.

30 Kas 2020 - 19:44 Ankara- Yaşam

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