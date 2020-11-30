30 Kas 2020 - 20:48 Güncelleme: 30 Kas 2020 - 20:49
Ankara'da 65 Yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Ankara'da 20 Yaş altına toplu taşıma yasak mı?
Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı sorusunun cevabı haber detayında. 20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yasak mı geldi mi? Tüm merak edilen sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıkladığı yeni tedbirler kapsamında cevabını bulundu. Yapılan açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak
Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.