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- 30 Kas 2020 - 20:48 G: 30 Kas 2020 - 20:49

Ankara'da 65 Yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Ankara'da 20 Yaş altına toplu taşıma yasak mı?

Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı sorusunun cevabı haber detayında. 20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yasak mı geldi mi?  Tüm merak edilen sorulan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıkladığı yeni tedbirler kapsamında cevabını bulundu. Yapılan açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak

Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

30 Kas 2020 - 20:48 AA Ankara- Gündem

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