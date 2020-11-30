Ankara'da 65 Yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Ankara'da 20 Yaş altına toplu taşıma yasak mı?

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı sorusunun cevabı haber detayında. 20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yasak mı geldi mi? Tüm merak edilen sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıkladığı yeni tedbirler kapsamında cevabını bulundu. Yapılan açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak

Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."