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- 30 Kas 2020 - 23:48 G: 30 Kas 2020 - 23:50

DSÖ'den Önemli Açıklama: "Kovid-19'un kökenin anlamak gelecekteki salgınları önleyebilir"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten "Kovid-19'un kökenini politize etmeyin" çağrısı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) kökeninin politize edilmemesi için çağrıda bulunarak, "Kökenini öğrenmek istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta eylül ayından bu yana küresel çapta bildirilen vaka sayılarında başta Avrupa olmak üzere ilk kez düşüş yaşandığını aktaran Dr. Ghebreyesus, özellikle Hristiyanlara kutsal bayramları Noel öncesi "rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı.

Ghebreyesus, bu yıl zorunlu olmadıkça seyahat yapılmaması çağrısında bulunarak, "Kendinize sormanız gereken ilk soru, seyahate ihtiyacınız var mı? Gerçekten seyahate ihtiyacınız var mı? Birçok insan için bu sezon evde kalma ve güvende kalma zamanı" diye konuştu.

- "Kovid-19'un kökenin anlamak gelecekteki salgınları önleyebilir"

Kovid-19'un kökeninin araştırılması konusunda salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin'e karşı pasif kalmakla suçlanan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu yöndeki bir soruya sert şekilde karşılık verdi.

Ghebreyesus, "Bu konuda çok net ve çok güçlü bir duruş sergiliyoruz. Virüsün kökeninin bilindiğinden emin olmak için çalışıyoruz, çünkü dünyanın bu virüsün başlama noktasını anlaması gelecekteki salgınların önlenmesine yardımcı olacak. Kökenini öğrenmek istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kökenini bilmek istiyoruz ve bu konuda bir kafa karışıklığı istemiyorum. Bu kadar" ifadesini kullandı.

İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Sudan'dan uzmanların virüsün kökeni üzerine çalışmalar yürüttüğünü anlatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ile de bu konuda iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, "Dolayısıyla tavsiye etmek istediğimiz tek şey, lütfen bunu politize etmeyelim. Bilime dayalı olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- Çin medyasının iddiaları dikkati çekiyor

Son haftalarda DSÖ basın toplantılarında Çinli gazetecilerin sorularında "Kovid-19'un aslında Çin'de ortaya çıkmadığını" iddia etmeleri dikkati çekiyor. Çin devlet medyasında da bu yöndeki haberler yoğunlaşmış durumda.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 27 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında Çinli bir gazetecinin sorusuna, "Hastalığın Çin'de ortaya çıkmadığını söylemek oldukça spekülatif. Araştırmalara, ilk vakaların ortaya çıktığı yerden başlamak gerekir." cevabını vermişti.

Ryan, DSÖ olarak virüsün dünyada ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'a en kısa zamanda bir araştırma ekibi göndermeyi umduklarını ifade etmişti.

Pek çok bilim insanı Kovid-19'un kökeninin yarasalar olduğu tezini dile getiriyor. Ancak virüsün yarasalardan insanlara nasıl geçtiği ise henüz aydınlatılabilmiş değil.

DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve "Çin merkezli" olmakla suçlayan mevcut ABD yönetimi ise DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklamıştı.

ABD ayrıca, yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırmak için Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki uzmanlardan oluşan ekibin "iş tanımının" şeffaf şekilde müzakere edilmediğini ve üye devletlerin kararlaştırdığı yetki doğrultusunda olmadığını bildirmişti.

30 Kas 2020 - 23:48 AA - Sağlık

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