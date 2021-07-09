Bir Zamanlar Çukurova Demir'i İbrahim Çelikkol Ne Mezunu? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz…

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi sonrası Bir zamanlar Çukurova dizisi ile adı anılan Yakışıklısı İbrahim Çelikkol Ne Mezunu? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz… Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat vererek büyük bir beğeni kitlesi ile tanıştır. Bundan önce oynadığı tüm dizilerde sert ve delikanlı karakterlere hayat vermişti. Milyonların beğenisini toplayan İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 yılında hayat gözlerini açtı. İzmit, Kocaeli’nde dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, başarılı bir oyuncu olmasının yanında eski bir mankendir. Mimarlık bölünü bırakmış olan İbrahim Çelikkol oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Oyunculuk hayatına başlamadan hemen önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbol sporuyla uzun bir süre uğraş verdi. Liglerde oynayan Çelikkol aynı zamanda genç bir milli oldu. Daha sonra ise basketbolu bıraktı ve oyunculuk hayatına başladı. Osman Sınav ile tanıştıktan sonra ise kaderi tekrardan yazılamaya başladı.



Osman Sınav'ın yazdığı Pars: Narkoterör yaptığın Baş Komiser Şamil Baturay karakterine hayat verdi ve oyunculuk kariyerinin ilk adımını attı. Daha sonra ise başarılı oyuncu M.A.T, Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi birçok televizyon yapıtında yeni karakterlerle ekranlar karşısına çıktı.