Bir Zamanlar Çukurova Demir'i İbrahim Çelikkol Ne Mezunu? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz…
Bir zamanlar Çukurova dizisi ile adı anılan İbrahim Çelikkol aldığı dizilerle ve yakışıklılığı ilke dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Sevilen oyunculardan biri olan İbrahim Çelikkol için binlerce kişi Google gibi arama motorları üzerinden araştırmalar yaparak nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu, hangi bölümden mezun olduğunun bilgilerine ulaşmak istiyor. Bizlerde Haberler Ankara Ailesi olarak sizlere İbrahim Çelikkol hakkında geniş bir bilgi dolu makale hazırladık.
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi sonrası Bir zamanlar Çukurova dizisi ile adı anılan Yakışıklısı İbrahim Çelikkol Ne Mezunu? İbrahim Çelikkol‘un Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Yakışıklı Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz… Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat vererek büyük bir beğeni kitlesi ile tanıştır. Bundan önce oynadığı tüm dizilerde sert ve delikanlı karakterlere hayat vermişti. Milyonların beğenisini toplayan İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 yılında hayat gözlerini açtı. İzmit, Kocaeli’nde dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, başarılı bir oyuncu olmasının yanında eski bir mankendir. Mimarlık bölünü bırakmış olan İbrahim Çelikkol oyunculuk kariyerine başlamıştır.
Oyunculuk hayatına başlamadan hemen önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbol sporuyla uzun bir süre uğraş verdi. Liglerde oynayan Çelikkol aynı zamanda genç bir milli oldu. Daha sonra ise basketbolu bıraktı ve oyunculuk hayatına başladı. Osman Sınav ile tanıştıktan sonra ise kaderi tekrardan yazılamaya başladı.
Osman Sınav'ın yazdığı Pars: Narkoterör yaptığın Baş Komiser Şamil Baturay karakterine hayat verdi ve oyunculuk kariyerinin ilk adımını attı. Daha sonra ise başarılı oyuncu M.A.T, Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi birçok televizyon yapıtında yeni karakterlerle ekranlar karşısına çıktı.
09 Tem 2021 - 15:31 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.