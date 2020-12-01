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- 01 Ara 2020 - 12:52 G: 01 Ara 2020 - 13:16

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Güzeli Demet Özdemir Nereli? Demet Özdemir Memleketi Ve Hayat Hikâyesi Sizi Duygulandıracak…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada hayranları tarafından yakın takip edilen isimlerden bir tanesi. Güzelliği ile dikkatleri çekerken hayatı ve kariyeri araştırılmaya devam ediliyor. Yeni bir dizi ile ekranlara gelmesi beklenilirken İbrahim Çelikkol ile yan yana gelmesi bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Güzeli Demet Özdemir Nereli? Demet Özdemir Memleketi Ve Hayat Hikâyesi Sizi Duygulandıracak… Yeni dizi ile ekranlara gelmesi beklenen güzel oyuncu, yakın bir tarihte bir projede yer alacağı belirtilmişti. Sosyal medyanda hayranları tarafından yeni dizi hangi rol ile ekranlara geleceği sorulmuş fakat bir açıklama gelmemiştir. İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı dizi merakla beklenilmeye devam ediliyor.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, son zamanlarda araştırılan isimler arasında yerini alıyor. Güzel oyuncunun geçmişi ver kariyer başarıları birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında. Güzel oyuncu Demet Özdemir, 1992 yılında Kocaeli de dünyaya gelerek daha küçük yaşta İstanbul’a taşındı. Bir açıklama esnasında babası ile hiç görüşmediğini dile getirmişti.

01 Ara 2020 - 12:52 - Biyografi

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