Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Güzeli Demet Özdemir Nereli? Demet Özdemir Memleketi Ve Hayat Hikâyesi Sizi Duygulandıracak… Yeni dizi ile ekranlara gelmesi beklenen güzel oyuncu, yakın bir tarihte bir projede yer alacağı belirtilmişti. Sosyal medyanda hayranları tarafından yeni dizi hangi rol ile ekranlara geleceği sorulmuş fakat bir açıklama gelmemiştir. İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı dizi merakla beklenilmeye devam ediliyor.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, son zamanlarda araştırılan isimler arasında yerini alıyor. Güzel oyuncunun geçmişi ver kariyer başarıları birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında. Güzel oyuncu Demet Özdemir, 1992 yılında Kocaeli de dünyaya gelerek daha küçük yaşta İstanbul’a taşındı. Bir açıklama esnasında babası ile hiç görüşmediğini dile getirmişti.