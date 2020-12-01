MasterChef Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Nereli? Barbaros Yoloğlu’un Nereli Olduğunu Öğrenenler “Şaşırdık” Diyorlar! Barbaros Yoloğlu, MasterChef yarışmasına katıldıktan kısa bir süre sonra tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı yarışmacının bu güne kadar kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Eski halini görenler ise nereden nereye geldiği hakkında araştırmalara başlamış durumda. Peki, kim bu Barbaros Yoloğlu?

Samsun Alaçam ilçesinde dünyaya gelen Barbaros Yoloğlu, 26 yaşındadır. Bodrum’da bir restoranda aşçılık yaparken MasterChef yarışmasına katılma kararı alır. Tecrübesine son derecede güvenen Barbaros, yarışmada özgüveni ile yaptığı yemeklerin ne kadar başarılı olduğunu herkese kanıtlamış oldu.