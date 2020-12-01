MasterChef Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Nereli? Barbaros Yoloğlu’un Nereli Olduğunu Öğrenenler “Şaşırdık” Diyorlar!
MasterChef yarışmasının başarılı isimlerinden birisi olan Barbaros Yoloğlu, lezzetli yemekleri ile yarışmada üst sıralarda ilerlemeye devam ediyor. Yarışmaya kovboy kıyafeti ile gelmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Kimisi yemek yapma konusunda başarısız olduğunu iddia ederken gösterdiği performans karşısında ağızları açık kaldı. İşte haberin tüm detayları…
MasterChef Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Nereli? Barbaros Yoloğlu’un Nereli Olduğunu Öğrenenler “Şaşırdık” Diyorlar! Barbaros Yoloğlu, MasterChef yarışmasına katıldıktan kısa bir süre sonra tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı yarışmacının bu güne kadar kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Eski halini görenler ise nereden nereye geldiği hakkında araştırmalara başlamış durumda. Peki, kim bu Barbaros Yoloğlu?
Samsun Alaçam ilçesinde dünyaya gelen Barbaros Yoloğlu, 26 yaşındadır. Bodrum’da bir restoranda aşçılık yaparken MasterChef yarışmasına katılma kararı alır. Tecrübesine son derecede güvenen Barbaros, yarışmada özgüveni ile yaptığı yemeklerin ne kadar başarılı olduğunu herkese kanıtlamış oldu.
01 Ara 2020 - 13:17 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.