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- 01 Ara 2020 - 13:27 G: 01 Ara 2020 - 13:35

Koronavirüs Hakkında O Konu En Merak Edilenler Arasında! O Belirti Ne Zaman Geçiyor? Ömür Boyunca Mı Sürüyor?

2019 yılının son ayından bu yana küresel bir kriz haline gelen ve tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili birçok ayrıntı merak edilmeye devam ediyor. Tüm dünyanın en büyük sağlık sorunu haline gelen Covid-19 salgını ile ilgili her geçen günü yeni bilgi ve gelişmeler ortaya çıkıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs Hakkında O Konu En Merak Edilenler Arasında! O Belirti Ne Zaman Geçiyor? Ömür Boyunca Mı Sürüyor? Salgınla mücadeleye yönelik önlemlerin alınmaya devam ettiği ve aşı çalışmalarında gelişmelerin yaşandığı bugünlerde hastalığın ortaya çıkışı ve belirtileri ile ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Covid-19 salgını ile ilgili tartışma yaratan konulardan biri de belirtileri oluyor. Salgın sürecinde virüsün mutasyona uğrayabileceği ve farklı belirtiler gösterebileceği gibi açıklamaların yapıldığı bu süreçte en fazla görülen belirtiler ise tat ve koku kaybı olmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının en belirgin belirtileri arasında olan tat ve koku kaybının ne kadar sürdüğü ve ne zaman geçtiği ise insanlar tarafından merak ediliyor.

01 Ara 2020 - 13:27 - Sağlık

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