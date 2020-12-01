Koronavirüs Hakkında O Konu En Merak Edilenler Arasında! O Belirti Ne Zaman Geçiyor? Ömür Boyunca Mı Sürüyor? Salgınla mücadeleye yönelik önlemlerin alınmaya devam ettiği ve aşı çalışmalarında gelişmelerin yaşandığı bugünlerde hastalığın ortaya çıkışı ve belirtileri ile ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Covid-19 salgını ile ilgili tartışma yaratan konulardan biri de belirtileri oluyor. Salgın sürecinde virüsün mutasyona uğrayabileceği ve farklı belirtiler gösterebileceği gibi açıklamaların yapıldığı bu süreçte en fazla görülen belirtiler ise tat ve koku kaybı olmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının en belirgin belirtileri arasında olan tat ve koku kaybının ne kadar sürdüğü ve ne zaman geçtiği ise insanlar tarafından merak ediliyor.