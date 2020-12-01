Masterchef Yarışmacısı Emir Elidemir Ne Mezunu? Emir Elidemir’in Mezun Olduğu Okulu Görünce “Aferin, Hakkını Veriyor!” Diyeceksiniz! Yarışmada gösterdiği başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. MasterChef yarışmasında eleme adaylarından birisi olan Emir, yarışmadaki yerinden daha çok hayatı merak edilmeye başlandı. Babasını yakın zamanda kaybeden Elidemir, babası hakkında duygularını paylaşmış ve babasının neden öldüğü merak konusu olmuştu.

Emir Elidemir’in hayatı son dönemlerde merak konusu olurken araştırılmaya başlandı. Yakışıklı yarışmacı Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Başarılı bir okul hayatından sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi mutfak sanatları bölümünden mezun oldu. Kariyerine üç farklı şehirde devam ederek kendisini geliştirdi.