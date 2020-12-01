Masterchef Yarışmacısı Emir Elidemir Ne Mezunu? Emir Elidemir’in Mezun Olduğu Okulu Görünce “Aferin, Hakkını Veriyor!” Diyeceksiniz!
MasterChef yarışmacıların arasında en çok takipçiye sahip olan Emir Elidemir, yakışıklılığı ile birçok hayran kitlesine ulaşmış durumda. Sosyal medya hesabında 500 bin takipçiye yakın hayranı bulunuyor. Elin Elidemir’in son günlerde geçmişi merak edilen konular arasına girdi. İşte haberin tüm detayları…
Masterchef Yarışmacısı Emir Elidemir Ne Mezunu? Emir Elidemir’in Mezun Olduğu Okulu Görünce “Aferin, Hakkını Veriyor!” Diyeceksiniz! Yarışmada gösterdiği başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. MasterChef yarışmasında eleme adaylarından birisi olan Emir, yarışmadaki yerinden daha çok hayatı merak edilmeye başlandı. Babasını yakın zamanda kaybeden Elidemir, babası hakkında duygularını paylaşmış ve babasının neden öldüğü merak konusu olmuştu.
Emir Elidemir’in hayatı son dönemlerde merak konusu olurken araştırılmaya başlandı. Yakışıklı yarışmacı Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Başarılı bir okul hayatından sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi mutfak sanatları bölümünden mezun oldu. Kariyerine üç farklı şehirde devam ederek kendisini geliştirdi.
01 Ara 2020 - 13:35 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.