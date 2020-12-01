Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yıldızı Oktay Kaynarca Nereli? Oktay Kaynarca’nın Memleketini Öğrenince “Vay Be!” Diyeceksiniz… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca hakkında birçok kişi araştırmalarına devam ediyor. Sevilen oyuncu, 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Anne ve babası yurt dışında çalıştığı için anneannesinin yanında büyümek zorunda kaldı. Okul hayatını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra bir fabrikada çalışmaya başladı.

Daha sonra çalıştığı dönemlerde bir konservatuar sınavına girmeye karar vererek tiyatro kariyerine ilk adımı attı. İlk tiyatrosu olarak Duvarların Ötesi isimli oyunda yer alarak çocuk karakteri ile farklı rollerde oynadı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Konservatuarından mezun olarak farklı kanallarda yer alarak sunuculuk yaptı.