Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yıldızı Oktay Kaynarca Nereli? Oktay Kaynarca’nın Memleketini Öğrenince “Vay Be!” Diyeceksiniz…
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümlerinde izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncuları hakkında araştırmalar yapan hayranları en çok da mafya babası rolü ile izleyenleri etkilemeyi başaran Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca’nın hayatı merak ediliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yıldızı Oktay Kaynarca Nereli? Oktay Kaynarca’nın Memleketini Öğrenince “Vay Be!” Diyeceksiniz… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca hakkında birçok kişi araştırmalarına devam ediyor. Sevilen oyuncu, 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Anne ve babası yurt dışında çalıştığı için anneannesinin yanında büyümek zorunda kaldı. Okul hayatını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra bir fabrikada çalışmaya başladı.
Daha sonra çalıştığı dönemlerde bir konservatuar sınavına girmeye karar vererek tiyatro kariyerine ilk adımı attı. İlk tiyatrosu olarak Duvarların Ötesi isimli oyunda yer alarak çocuk karakteri ile farklı rollerde oynadı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Konservatuarından mezun olarak farklı kanallarda yer alarak sunuculuk yaptı.
01 Ara 2020 - 13:55 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.