Acun Ilıcalı Sessizliğini Öyle Bir Bozdu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Diskalifiye Edilen Uğur Hakkında Açıklamaları Milyonları Şok Etti!
Ekranların en sevilen ve beğenilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye’de beklenmeyen olaylar zinciri Uğur’un yarışmadan diskalifiye edilmesine neden olmuştu. Acun Ilıcalı’dan ise beklenen yorum bir türlü gelmemişti ama en sonunda Acun Ilıcalı gerekli açıklamaları yaptı. Uğur hakkında 3 noktaya değindi. Açıklamaların ardından ise sosyal medya birbirine girdi.
Kısa bir zaman önce Masterchef’in eski yarışmacılarından olan Güzide bile Uğur’un yarışmadan diskalifiye edilmesi hakkında yorumlarda bulunmuştu. Uğur’un bir anda takipçisinin artması ise görenleri hayrete sokmuştu. Uğur’un açıklamaları ise milyonlarca kişinin tepkisine neden olmuştu fakat Uğur sevenler, Uğur’un yaptığı hareketi her ne kadar doğru bulmasalar bile onu sevdikleri için destek çıkmıştı.
29 Kasım günü ekranlara ve hayallerine veda eden Uğur Deniz Yılmaz, sevenlerini çok büyük hüsrana uğratmıştı. Somer Sivrioğlu’nun yaptığı açıklamada ise “Sosyal medyada çıkan haberlerin hepimiz maalesef farkındayız. Bu çıkan haberler üzerine yarışmaya devam etmenin doğru bir karar olmadığını düşündük.” Dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.