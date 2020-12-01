Askerdeyken Polislik Sınavına Girilir Mi? 27. Dönem POMEM Online Başvuru Nasıl Yapılır? Askerlik yapan ya da yeni askere gidecek olan polis adaylarının en çok merak ettiği konuların başında askerdeyken POMEM için başvuru yapılıp yapılamayacağı oluyor. Bu konudaki yönetmelik pek çok kez değiştiği için konu ile ilgili net sonuç için araştırmalar devam ediyor. Polis okullarının ilk açıldığı dönemlerde başvuru yapmak isteyen kişilerin askerlik görevlerini tamamlamış olmaları ya da tecil yaptırmış olmaları gerekiyordu.

Yani polislik sınavına girmek için askerlik kurumu ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmaması gerekiyordu. Bununla beraber 2011 yılında askerlik kanununda yapılan değişikliklerle beraber askerlik görevinde bulunan kişilerin POPEM başvurusu yapması mümkün hale geldi. Askerlik kanununa polislik, askerlik kurumlarında eğitim alan kişilerin zorunlu görevden muaf tutulacağı ile ilgili madde geldikten sonra askerlik görevi sırasında sınav için başvuru yapan ve başarılı olan askerlere terhis belgesi verilmeye başlandı.