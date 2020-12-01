Ankara’da Koronavirüs Tedbirleri Sıkılaştırıldı! Artık Hafta Sonu Dışarıya Adım Bile Atılmayacak! Yeni Yasaklar Geldi! İşte O Yeni Yasaklar…
Artan vaka sayılarından sonra Ankara ili de içine kapsayan yeni tedbirler dün akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca’nın da içlerinde bulunduğu kabine toplantısında yeni kararlar bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Vakaların seyrini değiştirecek olan yeni kararlardan ilk göze çarpan konu ise sokağa çıkma yasağı oldu. Merak edilen tüm detayları ise Haberler Ankara olarak bir araya getirdik.
Artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca sürekli olarak maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyordu. Belirlenen yasaklar çerçevesinde ise Pazartesinden Cuma’ya kadar olan süreçte akşam saat 21.00’da başlayan yasak sabah saat 08.00’da bitecek. Hafta içi her gün uygulanacak olan bu yasakta hafta sonu ise kimse dışarı çıkamayacak.
Merak edilen bir diğer konu ise yasaklar içerisinde market ve bakkalların çalışma durumu olmuştu. Fakat açıklanan durumlara göre sokağa çıkma yasakları bünyesinde market ve bakkalların belli saatler arasında çalışmasına karar kılındı. Yani halk ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarına zorlanmadan ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.