Ankara’da Koronavirüs Tedbirleri Sıkılaştırıldı! Artık Hafta Sonu Dışarıya Adım Bile Atılmayacak! Yeni Yasaklar Geldi! İşte O Yeni Yasaklar…

Artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca sürekli olarak maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyordu. Belirlenen yasaklar çerçevesinde ise Pazartesinden Cuma’ya kadar olan süreçte akşam saat 21.00’da başlayan yasak sabah saat 08.00’da bitecek. Hafta içi her gün uygulanacak olan bu yasakta hafta sonu ise kimse dışarı çıkamayacak.

Merak edilen bir diğer konu ise yasaklar içerisinde market ve bakkalların çalışma durumu olmuştu. Fakat açıklanan durumlara göre sokağa çıkma yasakları bünyesinde market ve bakkalların belli saatler arasında çalışmasına karar kılındı. Yani halk ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarına zorlanmadan ulaşabilecek.