Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Ara 2020 - 15:30 G: 01 Ara 2020 - 15:51

Ankara’da Koronavirüs Tedbirleri Sıkılaştırıldı! Artık Hafta Sonu Dışarıya Adım Bile Atılmayacak! Yeni Yasaklar Geldi! İşte O Yeni Yasaklar…

Artan vaka sayılarından sonra Ankara ili de içine kapsayan yeni tedbirler dün akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca’nın da içlerinde bulunduğu kabine toplantısında yeni kararlar bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Vakaların seyrini değiştirecek olan yeni kararlardan ilk göze çarpan konu ise sokağa çıkma yasağı oldu. Merak edilen tüm detayları ise Haberler Ankara olarak bir araya getirdik.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca sürekli olarak maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyordu. Belirlenen yasaklar çerçevesinde ise Pazartesinden Cuma’ya kadar olan süreçte akşam saat 21.00’da başlayan yasak sabah saat 08.00’da bitecek. Hafta içi her gün uygulanacak olan bu yasakta hafta sonu ise kimse dışarı çıkamayacak.

Merak edilen bir diğer konu ise yasaklar içerisinde market ve bakkalların çalışma durumu olmuştu. Fakat açıklanan durumlara göre sokağa çıkma yasakları bünyesinde market ve bakkalların belli saatler arasında çalışmasına karar kılındı. Yani halk ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarına zorlanmadan ulaşabilecek.

01 Ara 2020 - 15:30 Ankara- Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüs Hakkında O Konu En Merak Edilenler Arasında! O Belirti Ne Zaman Geçiyor? Ömür Boyunca Mı Sürüyor? mask
Koronavirüs Hakkında O Konu En Merak Edilenler Arasında! O Belirti Ne Zaman Geçiyor? Ömür Boyunca Mı Sürüyor?
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020
Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor? mask
Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor?
Kabine Toplantısında Yeni Tedbirler Alındı! Recep Tayyip Erdoğan Tüm Yeni Kısıtlamaları Halka Duyurdu! İşte Tüm Yeni Tedbirler… mask
Kabine Toplantısında Yeni Tedbirler Alındı! Recep Tayyip Erdoğan Tüm Yeni Kısıtlamaları Halka Duyurdu! İşte Tüm Yeni Tedbirler…
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir? mask
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020
Ankara’da Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alınmaya Başladı! Artık Eski Ankara’dan Eser Kalmayacak! Sağlık Bakanı Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Herkes Şok Oldu! mask
Ankara’da Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alınmaya Başladı! Artık Eski Ankara’dan Eser Kalmayacak! Sağlık Bakanı Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Herkes Şok Oldu!
Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Bugün Saat Kaçta Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamasını Ne Zaman Yapacak? İşte Tarih… mask
Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Bugün Saat Kaçta Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamasını Ne Zaman Yapacak? İşte Tarih…
Hafta sonu marketler açık mı? Ankara'da Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne? Haftasonu hangi yerler açık? mask
Hafta sonu marketler açık mı? Ankara'da Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne? Haftasonu hangi yerler açık?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Askerdeyken Polislik Sınavına Girilir Mi? 27. Dönem POMEM Online Başvuru Nasıl Yapılır? mask
Askerdeyken Polislik Sınavına Girilir Mi? 27. Dönem POMEM Online Başvuru Nasıl Yapılır?
Bugün Yasak Saat Kaçta Başlıyor? Ankara'da Yeni Yasak Ne Zaman Başlıyor? mask
Bugün Yasak Saat Kaçta Başlıyor? Ankara'da Yeni Yasak Ne Zaman Başlıyor?
İbo Show’da Babalar Resitali! İbo Show Bu Haftanın Konukları Kim Olacak? mask
İbo Show’da Babalar Resitali! İbo Show Bu Haftanın Konukları Kim Olacak?
Uluslararası Vizyon Proje Ankara Keçiören’den Yükseliyor mask
Uluslararası Vizyon Proje Ankara Keçiören’den Yükseliyor
Çukur Dizisinde Cenaze Töreni! Milyonlar Yasa Boğuldu... Artık O İsim Çukur Dizisinde Yer Almayacak! mask
Çukur Dizisinde Cenaze Töreni! Milyonlar Yasa Boğuldu... Artık O İsim Çukur Dizisinde Yer Almayacak!
Hadise ve Kaan Yıldırım Aşkı Bitti! Bir Devir Daha Kapandı... Koronavirüs Aralarına Uçurum Soktu! mask
Hadise ve Kaan Yıldırım Aşkı Bitti! Bir Devir Daha Kapandı... Koronavirüs Aralarına Uçurum Soktu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL