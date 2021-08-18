Nusret Gökçe Ne Mezunu? Nusret Gökçe’nin Okuduğu Bölümü Görünce “Bu Zekaya Yazık Olmuş “Diyeceksiniz... Söz konusu haberlerin ardından Nusret hakkında birçok konu merak edilmeye başladı. Hayran kitlesi tarafından en merak edilen konu ise “Nusret Gökçe ne mezunu?” sorusu oldu. Nusret Gökçe’nin mezun olduğu bölümü görünce herkes, “Bu zekaya yazık olmuş” diyecek…

Hayranları tarafından büyük bir ilgi gören Nusret Gökçe’nin hayatı ise merak edilen konular arasında birinci sırada yer aldı. Sergilediği başarısıyla milyonlarca kişiden takdir alan Nusret, ülkenin gözdesi haline geldi. Nerede doğduğu, hangi üniversiteden mezun olduğu ve yaşı gibi birçok konu merak edildi. Hayran kitlesi tarafından Nusret Gökçe’nin hayatı derin bir araştırmaya tabi tutuldu. Ankara Haber olarak konu hakkında detaylı bir araştırma yaptık ve bilgileri sizlere sunduk.