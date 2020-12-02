Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Ara 2020 - 14:16 G: 02 Ara 2020 - 14:23

Hafta Sonları Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kaçta Bitiyor? Ankara’da Hangi Saatler Arası Yasak Var?

2019 yılının aralık ayından bu yana tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını büyük bir hız ile yayılmaya devam ediyor. Yayılım hızı gittikçe artan salgında vaka sayısı da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hafta Sonları Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kaçta Bitiyor? Ankara’da Hangi Saatler Arası Yasak Var? Covid-19 salgınında aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşanmasına ve uygulanmaya yakında başlanacak olmasına rağmen vaka sayılarında düşüş meydana gelmiyor. Vatandaşların bireysel önlemlerinin yanı sıra tüm dünyada hükümetler sosyal izolasyonu sağlamak adına önlemler almaya devam ediyor.

Türkiye’de de salgının ikinci dalgasının gelmesi ve kış aylarının başlaması ile salgındaki vaka sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Sonbahar aylarının gelmesi ile alınmaya başlanan önlem kararların kapsamı ise gittikçe genişletildi. Türkiye’de en son 30 kasım günü yapılan kabine toplantısı ile yeni önlem kararları alındı. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlem kararlarından biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Vatandaşlar hem hafta içi hem de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının hangi saatlerde başlayıp hangi saatlerde bittiğini ise merak ediyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ise hafta içi ve hafta sonu günlerde farklılık gösteriyor.

02 Ara 2020 - 14:16 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hafta Sonları Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kaçta Bitiyor? Ankara’da Hangi Saatler Arası Yasak Var? mask
Hafta Sonları Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kaçta Bitiyor? Ankara’da Hangi Saatler Arası Yasak Var?
BİM Hafta Sonu Açık Mı? 5-6 Aralık BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? mask
BİM Hafta Sonu Açık Mı? 5-6 Aralık BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Gökçe Bahadır Ne Mezunu? Gökçe Bahadır’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Vay Be “Diyeceksiniz… mask
Yaprak Dökümü’nün Yıldızı Gökçe Bahadır Ne Mezunu? Gökçe Bahadır’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Vay Be “Diyeceksiniz…
Yiğiner'den SMA hastası minik Mira Lina için destek çağrısı mask
Yiğiner'den SMA hastası minik Mira Lina için destek çağrısı
Başkan Altınok: Organik tarımı teşvik ediyoruz mask
Başkan Altınok: Organik tarımı teşvik ediyoruz
Enes Batur Ne Mezunu? Enes Batur’un Okuduğu Bölümü Görünce “Helal Olsun“ Diyeceksiniz… mask
Enes Batur Ne Mezunu? Enes Batur’un Okuduğu Bölümü Görünce “Helal Olsun“ Diyeceksiniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL