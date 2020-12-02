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- 02 Ara 2020 - 14:23 G: 02 Ara 2020 - 14:29

Sokağa Çıkma Yasağında Markete Gidilir Mi? Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağı Market İzni Var Mı?

Küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınında vaka sayısı giderek yükselmeye devam ediyor. Covid-19 salgınına yönelik yapılan aşı çalışmaların yaşanan olumlu gelişmelere rağmen kış aylarının gelmesi ile beraber vaka sayılarında artışın gerçekleşmesi ile devletlerde önlem karalarını gündeme getirmeye başlamıştı. Türkiye’de sonbahar aylarının gelmesi ve vaka sayılarının yükselmesi ile aşamalı olarak alınan önlem kararlarına 30 Kasım günü yapılan kabine toplantısı ile yenileri eklendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sokağa Çıkma Yasağında Markete Gidilir Mi? Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağı Market İzni Var Mı? 30 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan önlem kararları İçişleri Bakanlığı tarafından genelge haline getirilerek 81 il ile paylaşıldı. Alınan yeni önlem kararları ile sokağa çıkma yasağı, işletmelerin ve marketlerin çalışma saatlerinin kısıtlanması, toplu etkinliklerin yasaklanması gibi kararlar gündeme geldi.

Alınan yeni kararlar ile sadece hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta sonu tüm gün ve hafta içi de 21.00 ile 05.00 arası uygulanmasına karar verildi. Vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntıları merak etmeye devam ediyor. En çok araştırılan konuların başında ise sokağa çıkma yasağı sırasında markete gidip gidilemeyeceği geliyor.

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02 Ara 2020 - 14:23 Ankara- Gündem

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