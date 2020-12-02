Merve Özbey Bebek Bekliyordu, Babasının Ölüm Haberini Aldı! Milyonlarca Kişi Onunla Yas Tuttu! “Allah Rahmet Eylesin…”
Sanat camiasının ünlü isimlerinden birisi olan şarkıcı Merve Özbey, aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. 6,5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, ölüm haberini alınca büyük bir sarsıntı yaşadı. Milyonlarca kişi şarkıcıyla birlikte yas tuttu. Şarkıcının sevenlerinden “Allah rahmet eylesin.” yorumları geldi. Yaptığı şarkılarla ve güzel sesiyle milyonların ilgisini üzerine çeken Merve Özbey, oldukça zor zamanlardan geçiyor. Söz konusu haberin ardından sevenleri ne olduğunu merak etti.
Merve Özbey Bebek Bekliyordu, Babasının Ölüm Haberini Aldı! Milyonlarca Kişi Onunla Yas Tuttu! “Allah Rahmet Eylesin…” Ünlü şarkıcı Merve Özbey, aldığı ölüm haberiyle büyük bir yasın içerisine girdi. 6,5 aylık hamile olan şarkıcı, “Sonunda dindi mi acıların? Sesin tekrar geldi mi?” sözleriyle bir paylaşım yaparak milyonlarca kişiye duygusal anlar yaşattı. Takipçileri haberi duyduktan sonra binlerce yorumda bulunarak Merve Özbey’in acısını paylaştı. Birçok isim ünlü şarkıcıyı arayarak başsağlığı diledi. Zorlu bir günden geçen Merve Özbey, paylaşımlarıyla yürekleri dağladı.
6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey, aldığı vefat haberiyle adeta yıkıldı. Babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonların yüreklerini dağladı. Ünlü şarkıcı, “Sonunda dindi mi acıların? Sesin tekrar geldi mi?” sözlerini dile getirerek duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasının ölüm haberi karşısında büyük bir çöküntü yaşayan şarkıcıya binlerce mesaj ve yorum geldi.
02 Ara 2020 - 14:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.