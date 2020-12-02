Sokağa Çıkma Yasağında Arabayla Markete Gidilir Mi? Ankara’da Özel Araçla Sokağa Çıkmak Yasak Mı?
Covid-19 salgını tüm hızı ile yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada vaka ve ölüm sayılarının yükselmeye devam ettiği bugünler ülkeler çeşitli önlem kararları almaya devam ediyor. Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının yayılımının önlenmesi için alınan kararlar ülkelere ve hükümetlere göre farklılık gösterebiliyor. Bununla beraber dünya üzerindeki birçok ülke Covid-19 salgınının yayılımını önlemek için vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ediyor.
Sokağa Çıkma Yasağında Arabayla Markete Gidilir Mi? Ankara’da Özel Araçla Sokağa Çıkmak Yasak Mı? Covid-19 salgınında insanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını, farklı ortamlardaki eşyalara dokunmamasını sağlamak ve bulaş riskinin azaltılmasının en merkezi çözümü olarak görülen sokağa çıkma yasağı hemen hemen her ülkede uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığın ülkelerden biri de Türkiye olmaya devam ediyor.
Türkiye’de pandemini ilk başlarında uygulanan sokağa çıkması yasağı normalleşme sürecinin ardından vaka sayıların ciddi bir sayıya ulaşılması ile yeniden devreye girdi. Hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının 30 kasımda alınan yeni kararlarla saatlerini arttırılmasına ve hafta içi günlerde de uygulanmasına karar verildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.