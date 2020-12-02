Mucize Filminin Güzeli Seda Tosun Ne Mezunu? Seda Tosun'un Okuduğu Bölümü Görünce Basamakları Bir Bir Çıkmış Diyeceksiniz… Farklı bir yaşam tarzı ve güzelliği ile birlikte binlerce kişiyi kendine hayran bırakan Seda Tosun, Mucize filminde gösterdiği performans ve güzellik ile izleyenleri kendine hayran bırakmayı başardı. Filmin çok duygusal olması ve rolü ile ilgili başarısından dolayı çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Eymen Adal ile birlikte kısa zamanda ayrıldığını dile getirmişti.

Mucize 2 aşk filminde devam edeceği oyunculuk kariyerini anlattıktan sonra filmde 300 kişinin arasından seçilerek yer almayı başardı. Mucize filmi ile birlikte büyük hayran kitlesi toplayan Seda Tosun, müzisyen olan Eymen Adal ile birlikte nikâh masasına oturarak dünya evine girdi. Eşi ile birlikte geçtiğimiz günlerde ayrılığını açıkladı.