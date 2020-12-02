Sokağa Çıkma Yasağında Hangi Oyunlar Oynanır? Hem Kültürünüzü Geliştirin Hem Kahkaha Atın! İşte Tüm Oyunlar…
Koronavirüs kapsamında birçok tedbirin getirilmesiyle birlikte vatandaşlar evde sıkılmamak için yeni uğraşların arayışına giriyor. Birçok insan sokağa çıkma yasağının ardından evde yapılabilecek konuları araştırarak eğlenmek için neler yapabileceğini merak ediyor. Anneden babaya, çocuklardan gençlere kadar birçok kişi sokağa çıkma yasağında sıkılmamak için neler yapabileceğini ve eğlenmenin yollarını arama motorlarında arattı ve bu konu en çok merak edilenler arasında yer aldı.
Sokağa Çıkma Yasağında Hangi Oyunlar Oynanır? Hem Kültürünüzü Geliştirin Hem Kahkaha Atın! İşte Tüm Oyunlar… Geçtiğimiz dönemlerde aileler bir araya geldiği zaman birçok oyun oynuyor ve eğlenceli vakit geçiriyordu. Bu oyunlar sayesinde hem kültürümüz gelişiyor hem de kahkaha dolu anlar yaşıyorduk. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ile beraber kalabalık aileler eğlenceli vakit geçirmek için yeni arayışlara girdi. Bunun yanı sıra birçok insan bu zaman diliminde neler yapabileceğini merak etmeye başladı. Ankara Haber olarak sizler için bir araştırma yaptık ve eğlence dolu anlar yaşamanız için sizlere önerilerde bulunduk.
Ailelerin sıkılmamak için evde oynayabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği birçok oyun ve etkinlik mevcut. Bunlar arasında ilk akla gelen oyunlardan birisi ise, “İsim – şehir – hayvan” olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş yıllardan bugüne kadar sevilerek oynanan ve kültürümüzün gelişmesi açısından karşımıza çıkan bu oyun, eğlenceli vakit geçirmek için çok doğru bir karar olacak. Kalabalık aileler için oldukça eğlenceli olan bu oyun geçmiş yılların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor.
Oyunu oynamak isteyen kişiler birer tane kâğıt alarak kâğıdın üzerine yan yana, isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke ve sanatçı yazarlar. Her bölümü ayrı ayrı çizgilerle ayırırlar. Bir kişi içinden harfleri sayar ve diğer oyuncu dur der ve çıkan harfi söyler. O harfe ile başlayan kelimeler 1 dakika içerisinde yazılır. Süre uzarsa eğer ilk bitiren bitti dedikten sonra 10’a kadar sayım yapılır. Her cevap 10 puan değerindedir. Eğer birden fazla kişi aynı cevabı verirse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır ve kazanan kişi açıklanır.
02 Ara 2020 - 16:41 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.