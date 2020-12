Sokağa Çıkma Yasağında Hangi Oyunlar Oynanır? Hem Kültürünüzü Geliştirin Hem Kahkaha Atın! İşte Tüm Oyunlar… Geçtiğimiz dönemlerde aileler bir araya geldiği zaman birçok oyun oynuyor ve eğlenceli vakit geçiriyordu. Bu oyunlar sayesinde hem kültürümüz gelişiyor hem de kahkaha dolu anlar yaşıyorduk. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ile beraber kalabalık aileler eğlenceli vakit geçirmek için yeni arayışlara girdi. Bunun yanı sıra birçok insan bu zaman diliminde neler yapabileceğini merak etmeye başladı. Ankara Haber olarak sizler için bir araştırma yaptık ve eğlence dolu anlar yaşamanız için sizlere önerilerde bulunduk.

Ailelerin sıkılmamak için evde oynayabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği birçok oyun ve etkinlik mevcut. Bunlar arasında ilk akla gelen oyunlardan birisi ise, “İsim – şehir – hayvan” olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş yıllardan bugüne kadar sevilerek oynanan ve kültürümüzün gelişmesi açısından karşımıza çıkan bu oyun, eğlenceli vakit geçirmek için çok doğru bir karar olacak. Kalabalık aileler için oldukça eğlenceli olan bu oyun geçmiş yılların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor.



Oyunu oynamak isteyen kişiler birer tane kâğıt alarak kâğıdın üzerine yan yana, isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke ve sanatçı yazarlar. Her bölümü ayrı ayrı çizgilerle ayırırlar. Bir kişi içinden harfleri sayar ve diğer oyuncu dur der ve çıkan harfi söyler. O harfe ile başlayan kelimeler 1 dakika içerisinde yazılır. Süre uzarsa eğer ilk bitiren bitti dedikten sonra 10’a kadar sayım yapılır. Her cevap 10 puan değerindedir. Eğer birden fazla kişi aynı cevabı verirse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır ve kazanan kişi açıklanır.