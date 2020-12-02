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02 Ara 2020 - 18:02

Masterchef, Mehmet Şefin Psikolojisini mi Bozdu? Bu Hareketleri Gören Herkes Şaştı Kaldı! “Neler Oluyor Mehmet Şef”

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’in yeni bölümleri büyük merakla beklenilmeye devam ediliyor. Yeni sezonu ise adeta yarışmaya farklı bir hava getirdi. Mehmet Şef’in ilk günden bu yana çok değiştiğini söyleyen bazı izleyenler, yarışmada çok gergin anlara sebep olduğu söyleniliyor. İşte haberin tüm detayları…