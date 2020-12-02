Masterchef, Mehmet Şefin Psikolojisini mi Bozdu? Bu Hareketleri Gören Herkes Şaştı Kaldı! “Neler Oluyor Mehmet Şef”
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’in yeni bölümleri büyük merakla beklenilmeye devam ediliyor. Yeni sezonu ise adeta yarışmaya farklı bir hava getirdi. Mehmet Şef’in ilk günden bu yana çok değiştiğini söyleyen bazı izleyenler, yarışmada çok gergin anlara sebep olduğu söyleniliyor. İşte haberin tüm detayları…
MasterChef yarışmasına olan ilgi git gide artarken büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Her yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışma, büyük finale doğru ilerlemeye devam ediyor. Programın heyecanı hız kesmeden devam ederken son dönemlerde Mehmet Şef’in hareketleri izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. Yayınlanan yeni bölümleri ile oldukça rekabet dolu anlara sebep olan MasterChef programı, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Son bölümlerinden sonra merakla yeni bölümleri beklenilen programda kimlerin finale çıkacağı kimlerin eleneceği büyük merakla bekleniliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümleri büyük merakla beklenilmeye devam ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.