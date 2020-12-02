Masterchef’te İfşa Şokları Programın Sonunu Getiriyor Mu? Acun Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Herkes Şah Mat Oldu!
TV8 ekranlarının sevilen programı olan Masterchef Türkiye’de yarışmacılar arasındaki rekabet son hızıyla devam ediyor. Yarışmanın jüri koltuğunda, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü Şefler yer alıyor. Her hafta yeni bir olayla ekran karşısına çıkan Masterchef Türkiye’de ifşa şokları programın sonunu getiriyor? Acun Ilıcalı bu konu hakkında öyle bir hamle yaptı ki, herkes şah mat oldu. Konuyu merak edenler detaylı bir araştırma içerisine girdi.
Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz dönemlerde ifşa şokları üzerine izleyici programın bitip bitmeyeceğini merak etmeye başlamıştı. O olay öyle bir şekilde halledildi ki, milyonlar bu olayın nasıl olduğu hakkında derin bir araştırma yapmaya başladı. Masterchef Türkiye programı için ardı arkası kesilmeyen ifşalar yayınlanıyordu ve bu durum oldukça can sıkmaya başlamıştı.
Masterchef Türkiye 2020’de ifşa krizleri baş göstermişti. Söz konusu olayın ardından Acun Ilıcalı, çıkan krizi sessiz bir şekilde çözdü ve bu olayın nasıl planlandığını anlamayan seyirci Ilıcalı’ya büyük bir hayranlık duydu. Masterchef Türkiye’de yapılan ifşa şoklarına geçtiğimiz günlerde nihayet çözüm geldi. Acun Ilıcalı öyle bir planlama yaptı ki, ifşalar anında son buldu. Masterchef Türkiye’de ardı arkası kesilmeyen ifşalar Acun Ilıcalı’nın pratik zekâsı ile çözümlemeye kavuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.