Masterchef Danilo Şef Damar Tıkadı! Artık İzleyenlerde Sabır Kalmadı, Dişi Kırılanlar Var! Ne Zaman Düzelecek?

MasterChef Türkiye programında jüri olarak ekranlara gelen Danilo Şef hakkında birçok yorum yapılıyor. Birçok izleyici Danilo Şef’in konuşmasını eleştirirken kelimeleri doğru bir şekilde açıklayamadığını dile getiriyor. Bu da yarışmacıların etkilenmesine aldığı puanın hak etmemesi iddia ediliyor.

Bu durumda Danilo Şef’in konuşma tarzının bir an önce düzelmesi isteniliyor. Yarışmada yer alan yarışmacılar ile samimi şekilde konuşan Danilo Şef, son dönemlerde artık sabırları taşırmaya başlandığı söyleniliyor. Her geçen gün MasterChef Türkiye programında olaylar gündeme gelirken bu kez Danilo Şef gündeme geldi.