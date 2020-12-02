Masterchef Danilo Şef Damar Tıkadı! Artık İzleyenlerde Sabır Kalmadı, Dişi Kırılanlar Var! Ne Zaman Düzelecek?
dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran program, yarışmacıların birbirleri ile mücadelesi heyecanla takip ediliyor. Her geçen bölümde bir yarışmacı haftaya veda ederken finale doğru yavaş adımlar ile gidiliyor. İşte haberin tüm detayları…
MasterChef Türkiye programında jüri olarak ekranlara gelen Danilo Şef hakkında birçok yorum yapılıyor. Birçok izleyici Danilo Şef’in konuşmasını eleştirirken kelimeleri doğru bir şekilde açıklayamadığını dile getiriyor. Bu da yarışmacıların etkilenmesine aldığı puanın hak etmemesi iddia ediliyor.
Bu durumda Danilo Şef’in konuşma tarzının bir an önce düzelmesi isteniliyor. Yarışmada yer alan yarışmacılar ile samimi şekilde konuşan Danilo Şef, son dönemlerde artık sabırları taşırmaya başlandığı söyleniliyor. Her geçen gün MasterChef Türkiye programında olaylar gündeme gelirken bu kez Danilo Şef gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.