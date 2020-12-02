EGO Genel Müdürlüğü Ankara’ya Duyurusunu Yaptı! Tüm Otobüs ve Metro Seferlerinin Saatleri Değişti! Artık Bu Şekilde Hizmet Verecekler! Koronavirüs salgınının giderek artması birçok tedbiri beraberinde getiriyor. En çok da toplu taşıma araçlarındaki risk göz önünde bulundurularak Anlara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pandemi süreci içerisinde Otobüs, Metro ve Ankaray seferleri için saat düzenlenmesi yapıldı. İşte haberin tüm detayları…

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Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışacak mı Ankara

Yapılan açıklamalarda 1 Aralık itibari ile toplu taşıma araçları için yeni sefer saatleri kararları alındı. Cuma günleri yasak saati kapsamında başlayacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında saat 21.00’dan pazartesi saat 05.00’a kadar devam edeceği açıklandı. Bu durumda toplu taşıma araçlarında yeni saatler belirlendi.

Hafta içi itibari ile 21.00’dan sonra hareket edecek otobüs saatleri ve güzergâhları şu şekildedir; Batıkent, Demetevler, Yenimahalle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı için belirlenen hareket saatleri 22.00 ve 24.00 arasında 60 dakikada bir olarak belirlenmiştir. Dikimevi, Aşti, Ankara Şehir Hastanesi güzergâhları için belirlenen hareket saatleri 22.00 ile 24.00 arasında 60 dakika.

Sokaga cikma yasaginda metro çalışma saatleri Ankara

Koru Metro İst. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergâhları için belirlenen hareket saatleri 22.00 ile 24.00 arasında 60 dakika. Semtlerden Ulus, Sıhhiye, Kızılay İstikametine Hatlar arasında hareket saatleri 60 dakikada bir olarak belirlenmiştir. Semtlerden Metro İstasyonlarına Ring Servisleri güzergâhı için Metronun Kızılaydan Semtlere Son Servis Saatine Göre belirlenmiştir.

Hafta sonu için belirlenen otobüs saatleri ve güzergâhlar şu şekildedir; Batıkent, Demetevler, Yenimahalle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergâhları için belirlenen otobüs saatleri sabah 06.00 ile 08.00, 16.00 ile 18.00 arasında 15 dakikada bir olarak belirlenirken gün boyu 60 dakikada bir olarak açıklanmıştır.

Dikimevi, Aşti, Ankara Şehir Hastanesi güzergâhı üzerinden hareket edecek otobüsleri sabah 06.00 ile 08.00, akşam 16.00 ile 18.00 arasında 15 dakikada bir gün içerisinde ise 60 dakikada bir hareket edecektir. Koru Metro İst. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergâhı üzerinden hareket edecek otobüsler sabah 06.00 ile 08.00 arasında 15 dakika akşam 16.00 ile 18.00 arasında 15 dakika hareket edecektir.

Semtlerden Ulus, Sıhhiye-Kızılay İstikametine Hatlar sabah 06.00 ile 08.00, akşam 16.00 ile 18.00 arasında 30 dakikada bir hareket edeceği normal olarak da 60 dakikada bir hareket edeceği paylaşıldı. Semtlerden Metro İstasyonlarına Ring Servisleri sabah 06.00 ile 08.00, akşam 16.00 ile 18.00 arasında 30 dakikada bir seferlerin olacağı açıklandı.