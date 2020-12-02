Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi?
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar birbirleri ile büyük mücadele içerisinde. Bu durumda verilen zamanı kullanamayan ya da yemeğini yetiştiremeyen yarışmacılar faklı yollara başvuruyor. Yarışmacılar arasında bu yollara başvuran bir isim herkesi şoke etmeyi başardı. İşte haberin tüm detayları…
Geçtiğimiz bölümlerde yarışmacılara verilen süre içerisinde mücadeleleri ekranlara gelirken bir bölümde Barbaros’un yaptığı olay sosyal medyada gündem haline geldi. Yemeği zamanında yetiştiremeyen Barbaros, bilerek yemeğini yere dökerek izleyenleri şoke etmeyi başarıyor. İddialara göre Eray’a bana bilerek çarp demesi kafaları karıştırıyor.
Yaşanan talihsiz olayda Barbaros’un yaptığı bu hareket sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyen bilerek yaptığını söyleyerek Eray ile aralarında geçen konuşmada Barbaros’un Eray’a bana bilerek çarp demesi sosyal medyada büyük damga yarattı. Görenlerin ağzı yerden göğe kadar açık kaldı. Program bu olaya nasıl izin veriyor soruları sorulmaya başlandı.
02 Ara 2020 - 19:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.