Spotify Yeni Özelliğini Duyurdu! 2020 Yılına Ait Yeni Özetini Kullanıcılarına Duyurdu! Merak Edilen O Özellik Nasıl Çalışıyor? Spotify 2020 Wrapped nihayet kullanıcılara sunuldu. Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik platformlarından birisi olan Spotify 2020 yılının en çok dinlenen müzik listelerini yayınladı. Yayınlanan özelliğin ardından kullanıcılar bu bilgilere nasıl erişim sağlayacağını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar en çok dinledikleri müziklerin özetini, büyük bir sabırsızlıkla öğrenmek istedi. Spotify 2020 Wrapped’e nasıl bakılır?

Spotify 2020 Wrapped, sadece bu yıla özel olmayıp her yıl bu özelliği kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. 2020 yılına ait, en çok dinlenen müzikler, albümler, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2020 Wrapped kullanıcıların istatistiklerini yayınlandı. Yayınlanan bu özelliğin ardından milyonlarca kişi en çok dinlediği müziklere, albümlere, müzik listelerine ve sanatçılara bakmaya başladı. Çoğu kullanıcı ne kadar müzik dinlediğini görünce hayretini gizleyemedi.