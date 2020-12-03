Spotify Yeni Özelliğini Duyurdu! 2020 Yılına Ait Yeni Özetini Kullanıcılarına Duyurdu! Merak Edilen O Özellik Nasıl Çalışıyor?
Birçok kullanıcının kullandığı Spotify 2020 yılının son günlerinde Wrapped’i (özet) yayınladı. Kullanıcıların bir sene boyunca dinlediği şarkıları kaç saat dinlediğini, en çok hangi şarkıyı dinlediğini, en çok hangi sanatçıyı dinlediğini ve dinlediğiniz son şarkılara benzer şarkıları haftalık bir liste şeklinde oluşturarak kullanıcılarına sundu. Bu özellikleriyle beraber birçok yeniliği beraberinde getirerek müzik dinlemek için en çok tercih edilen programlar arasında yer aldı.
Spotify Yeni Özelliğini Duyurdu! 2020 Yılına Ait Yeni Özetini Kullanıcılarına Duyurdu! Merak Edilen O Özellik Nasıl Çalışıyor? Spotify 2020 Wrapped nihayet kullanıcılara sunuldu. Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik platformlarından birisi olan Spotify 2020 yılının en çok dinlenen müzik listelerini yayınladı. Yayınlanan özelliğin ardından kullanıcılar bu bilgilere nasıl erişim sağlayacağını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar en çok dinledikleri müziklerin özetini, büyük bir sabırsızlıkla öğrenmek istedi. Spotify 2020 Wrapped’e nasıl bakılır?
Spotify 2020 Wrapped, sadece bu yıla özel olmayıp her yıl bu özelliği kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. 2020 yılına ait, en çok dinlenen müzikler, albümler, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2020 Wrapped kullanıcıların istatistiklerini yayınlandı. Yayınlanan bu özelliğin ardından milyonlarca kişi en çok dinlediği müziklere, albümlere, müzik listelerine ve sanatçılara bakmaya başladı. Çoğu kullanıcı ne kadar müzik dinlediğini görünce hayretini gizleyemedi.
03 Ara 2020 - 09:20 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.