Sokağa Çıkma Yasağını Eğlenceli Hale Getirecek Şarkılar Bulundu! Sokağa Çıkma Yasağı Bitmesin İsteyeceksiniz… İşte O Eğlenceli Şarkılar…
Koronavirüs kapsamında evde sıkılan vatandaşların eğlenceyi zirveye çıkarması için dinleyebilecekleri müzikleri araştırdık ve sizlere sunduk. Bu müzikler sayesinde hem çok eğlenecek hem de sıkılmaya son vereceksiniz. Bu müzikler sayesinde kahkaha dolu anlar yaşayarak evde oyun havaları dinleyerek hem oynayacak hem de çok eğleneceksiniz. Sokağa çıkma yasağında yapılacak etkinlikler arasında müzik dinlemek en güzel terapi olabilir.
Koronavirüs kapsamında her geçen gün artan vaka sayısından dolayı yeni kısıtlamalar meydana geldi. Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tüm gün boyunca sokağa çıkma yasağının gelmesi sonucunda vatandaşlar evde yapılabilecek konuları araştırmaya başladı. Evde sıkılan kişiler için bir araştırma yaptık ve sizlerle paylaştık. Bu oyun havalarıyla en keyifli dakikalar sizinle olacak. Hem oynayın hem de dinleyin.
Oyun havası deyince akla gelen ilk şey, “Ankara oyun havaları” oluyor. Son derece eğlenceli vakit geçirmek ve üzerinizde ki stresi atmak için kesinlikle dinlemeniz gereken bu oyun havaları sıkılmanızın önüne geçecek. Birbirinden farklı şarkıcıların seslendirdiği ve son derece eğlenceli olan bu oyun havaları ile gününüze renk gelecek. İşte o parçalar…
03 Ara 2020 - 09:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.