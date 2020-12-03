Sokağa Çıkma Yasağını Eğlenceli Hale Getirecek Şarkılar Bulundu! Sokağa Çıkma Yasağı Bitmesin İsteyeceksiniz… İşte O Eğlenceli Şarkılar…

Koronavirüs kapsamında her geçen gün artan vaka sayısından dolayı yeni kısıtlamalar meydana geldi. Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tüm gün boyunca sokağa çıkma yasağının gelmesi sonucunda vatandaşlar evde yapılabilecek konuları araştırmaya başladı. Evde sıkılan kişiler için bir araştırma yaptık ve sizlerle paylaştık. Bu oyun havalarıyla en keyifli dakikalar sizinle olacak. Hem oynayın hem de dinleyin.

Oyun havası deyince akla gelen ilk şey, “Ankara oyun havaları” oluyor. Son derece eğlenceli vakit geçirmek ve üzerinizde ki stresi atmak için kesinlikle dinlemeniz gereken bu oyun havaları sıkılmanızın önüne geçecek. Birbirinden farklı şarkıcıların seslendirdiği ve son derece eğlenceli olan bu oyun havaları ile gününüze renk gelecek. İşte o parçalar…