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- 03 Ara 2020 - 09:56 G: 03 Ara 2020 - 10:07

Müge Anlı’da İpler Gerildi! Acımadılar, O Adamı Lağım Çukuruna Attılar! Ölüsü Lağım Çukurunda Bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Kerem Durur cinayeti hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Kerem Durur, foseptik çukuruna mı atıldı soruları sorulmaya başlandı. Her gün farklı deliller ile cinayet olayı daha da ilginç bir hale geliyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı’da İpler Gerildi! Acımadılar, O Adamı Lağım Çukuruna Attılar! Ölüsü Lağım Çukurunda Bulundu! 14 çocuk babası Kerem Durur cinayeti hakkında yeni haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan iddialara göre Kerem Durur, foseptik çukuruna mı atıldı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Resime Dönmez hakkında ince bir araştırma yapan Müge Anlı, her ifadesinde farklı olayları anlattığını ifade ediyor.

Bu durum başka izleyenler olmak üzere Müge Anlı ve ekibini şüphede bırakıyor. 5 yıl önce kaybolan halen haber alınamayan Kerem Durur hakkında Resime Dönmez’in mevlüt okuttuğu ortaya çıktı. Kerem Durur’un çocukları üvey anneleri olan Resime Dönmez’den şüphelendiklerini canlı yayında dile getirmişlerdi.

03 Ara 2020 - 09:56 - Müge Anlı Haberleri

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