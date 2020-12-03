Müge Anlı’da İpler Gerildi! Acımadılar, O Adamı Lağım Çukuruna Attılar! Ölüsü Lağım Çukurunda Bulundu! 14 çocuk babası Kerem Durur cinayeti hakkında yeni haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan iddialara göre Kerem Durur, foseptik çukuruna mı atıldı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Resime Dönmez hakkında ince bir araştırma yapan Müge Anlı, her ifadesinde farklı olayları anlattığını ifade ediyor.

Bu durum başka izleyenler olmak üzere Müge Anlı ve ekibini şüphede bırakıyor. 5 yıl önce kaybolan halen haber alınamayan Kerem Durur hakkında Resime Dönmez’in mevlüt okuttuğu ortaya çıktı. Kerem Durur’un çocukları üvey anneleri olan Resime Dönmez’den şüphelendiklerini canlı yayında dile getirmişlerdi.