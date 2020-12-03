Müge Anlı’da İpler Gerildi! Acımadılar, O Adamı Lağım Çukuruna Attılar! Ölüsü Lağım Çukurunda Bulundu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Kerem Durur cinayeti hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Kerem Durur, foseptik çukuruna mı atıldı soruları sorulmaya başlandı. Her gün farklı deliller ile cinayet olayı daha da ilginç bir hale geliyor. İşte haberin tüm detayları…
Müge Anlı’da İpler Gerildi! Acımadılar, O Adamı Lağım Çukuruna Attılar! Ölüsü Lağım Çukurunda Bulundu! 14 çocuk babası Kerem Durur cinayeti hakkında yeni haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan iddialara göre Kerem Durur, foseptik çukuruna mı atıldı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Resime Dönmez hakkında ince bir araştırma yapan Müge Anlı, her ifadesinde farklı olayları anlattığını ifade ediyor.
Bu durum başka izleyenler olmak üzere Müge Anlı ve ekibini şüphede bırakıyor. 5 yıl önce kaybolan halen haber alınamayan Kerem Durur hakkında Resime Dönmez’in mevlüt okuttuğu ortaya çıktı. Kerem Durur’un çocukları üvey anneleri olan Resime Dönmez’den şüphelendiklerini canlı yayında dile getirmişlerdi.
03 Ara 2020 - 09:56 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.