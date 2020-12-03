Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Ara 2020 - 14:21 G: 03 Ara 2020 - 14:31

31 Aralık 2020 Yarım Gün Mü? 31 Aralık Hangi Güne Denk Geliyor? 1 Ocak Cuma Resmi Tatil Mi?

Aralık ayına girilmesi ile beraber 2020 yılının bitmesine sayılı gün kaldı. 2020 yılının sonunun yaklaştığı bugünlerde birçok vatandaş Yılbaşı için tatil planları yapmaya başladı bile. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İnsanlar 1 ocak gününü hafta sonu ile birleştirip birleştiremeyeceklerini araştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

31 Aralık 2020 Yarım Gün Mü? 31 Aralık Hangi Güne Denk Geliyor? 1 Ocak Cuma Resmi Tatil Mi? Aralık ayının gelmesi ile beraber Yılbaşının hangi güne geldiği, tatilin kaç gün olacağı gibi sorular gündemde yerini almaya başladı.

Tüm dünyada 31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı heyecanı başladı. Bu sene Covid-19 salgını sebebi ile daha sakin geçmesi beklenen Yılbaşı için özellikle kamu çalışanları planlar yapmaya başladı. tatil günlerinin iple çekildiği Türkiye’de Yılbaşının bu yıl hangi güne geldiği de merak ediliyor. Vatandaşlar Yılbaşı gününü, hafta sonu tatili ile birleştirip birleştiremeyeceklerini ve 31 Aralık'ın yarım gün mü olacağını araştırmaya devam ediyor.

03 Ara 2020 - 14:21 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erkekler Neden Sünnet Olur? İlk Sünnet Ne Zaman Olmuştur? mask
Erkekler Neden Sünnet Olur? İlk Sünnet Ne Zaman Olmuştur?
Kanseri 3 kez yenen üniversite öğrencisine bilgisayar desteği mask
Kanseri 3 kez yenen üniversite öğrencisine bilgisayar desteği
Ankara Mamak Belediyesi'nin hayata geçirdiği Ekolojik Köy projesi büyüyor mask
Ankara Mamak Belediyesi'nin hayata geçirdiği Ekolojik Köy projesi büyüyor
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Güzel Oyuncusu Hilal Altınbilek Nereli? Hilal Altınbilek’in Nereli Olduğunu Görünce “Şehrine Yakışır Bir Güzelliği Var” Diyeceksiniz… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Güzel Oyuncusu Hilal Altınbilek Nereli? Hilal Altınbilek’in Nereli Olduğunu Görünce “Şehrine Yakışır Bir Güzelliği Var” Diyeceksiniz…
Sadakatsiz Dizisinin Başarılı Oyuncusu Yeliz Kuvancı Nereli? Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Görünce “Vay Be” Diyeceksiniz… mask
Sadakatsiz Dizisinin Başarılı Oyuncusu Yeliz Kuvancı Nereli? Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Görünce “Vay Be” Diyeceksiniz…
Alev Alev Dizisi Demet Evgar Nereli? Demet Evgar’ın Nereli Olduğunu Görünce “Nasıl Yani?” Diyeceksiniz… mask
Alev Alev Dizisi Demet Evgar Nereli? Demet Evgar’ın Nereli Olduğunu Görünce “Nasıl Yani?” Diyeceksiniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL