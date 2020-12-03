31 Aralık 2020 Yarım Gün Mü? 31 Aralık Hangi Güne Denk Geliyor? 1 Ocak Cuma Resmi Tatil Mi? Aralık ayının gelmesi ile beraber Yılbaşının hangi güne geldiği, tatilin kaç gün olacağı gibi sorular gündemde yerini almaya başladı.

Tüm dünyada 31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı heyecanı başladı. Bu sene Covid-19 salgını sebebi ile daha sakin geçmesi beklenen Yılbaşı için özellikle kamu çalışanları planlar yapmaya başladı. tatil günlerinin iple çekildiği Türkiye’de Yılbaşının bu yıl hangi güne geldiği de merak ediliyor. Vatandaşlar Yılbaşı gününü, hafta sonu tatili ile birleştirip birleştiremeyeceklerini ve 31 Aralık'ın yarım gün mü olacağını araştırmaya devam ediyor.