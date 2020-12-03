31 Aralık 2020 Yarım Gün Mü? 31 Aralık Hangi Güne Denk Geliyor? 1 Ocak Cuma Resmi Tatil Mi?
Aralık ayına girilmesi ile beraber 2020 yılının bitmesine sayılı gün kaldı. 2020 yılının sonunun yaklaştığı bugünlerde birçok vatandaş Yılbaşı için tatil planları yapmaya başladı bile. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İnsanlar 1 ocak gününü hafta sonu ile birleştirip birleştiremeyeceklerini araştırmaya devam ediyor.
31 Aralık 2020 Yarım Gün Mü? 31 Aralık Hangi Güne Denk Geliyor? 1 Ocak Cuma Resmi Tatil Mi? Aralık ayının gelmesi ile beraber Yılbaşının hangi güne geldiği, tatilin kaç gün olacağı gibi sorular gündemde yerini almaya başladı.
Tüm dünyada 31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı heyecanı başladı. Bu sene Covid-19 salgını sebebi ile daha sakin geçmesi beklenen Yılbaşı için özellikle kamu çalışanları planlar yapmaya başladı. tatil günlerinin iple çekildiği Türkiye’de Yılbaşının bu yıl hangi güne geldiği de merak ediliyor. Vatandaşlar Yılbaşı gününü, hafta sonu tatili ile birleştirip birleştiremeyeceklerini ve 31 Aralık'ın yarım gün mü olacağını araştırmaya devam ediyor.
03 Ara 2020 - 14:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.