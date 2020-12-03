Korona Aşısı İlk Kimlere Vurulacak? Hangi Sektörler İlk Sırada? Vatandaşlara Sıra Ne Zaman Gelecek?
2019 yılının sonundan bu yana tüm dünya etkisini devam ettiren Covdi-19 salgını ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgının tüm hızı ile yayılmaya devam ettiği bugünler aşı çalışmalarının da yakında uygulanması bekleniyor.
Korona Aşısı İlk Kimlere Vurulacak? Hangi Sektörler İlk Sırada? Vatandaşlara Sıra Ne Zaman Gelecek? Bir süredir tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de denemeleri yapılan aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı açıklanmıştı. Türkiye’de uzun süredir sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin aşısının 11 Aralık'ta uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar olumsuz yan etkilerini görülemediği ve takibi süren ÇİN aşısının hangi öncelik sıralaması ile uygulanacağını merak ediyor.
Türkiye’de 11 Aralık'ta başlanacak olan aşı çalışmaları ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Çin hem de Alman aşısının gelineceğinin bilindiği Türkiye’de yerel aşı çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Aşı çalışmaları ile ilgili merak edilen dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı.
03 Ara 2020 - 14:41 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.