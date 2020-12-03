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- 03 Ara 2020 - 14:41 G: 03 Ara 2020 - 14:51

Korona Aşısı İlk Kimlere Vurulacak? Hangi Sektörler İlk Sırada? Vatandaşlara Sıra Ne Zaman Gelecek?

2019 yılının sonundan bu yana tüm dünya etkisini devam ettiren Covdi-19 salgını ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgının tüm hızı ile yayılmaya devam ettiği bugünler aşı çalışmalarının da yakında uygulanması bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Korona Aşısı İlk Kimlere Vurulacak? Hangi Sektörler İlk Sırada? Vatandaşlara Sıra Ne Zaman Gelecek? Bir süredir tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de denemeleri yapılan aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı açıklanmıştı. Türkiye’de uzun süredir sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin aşısının 11 Aralık'ta uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar olumsuz yan etkilerini görülemediği ve takibi süren ÇİN aşısının hangi öncelik sıralaması ile uygulanacağını merak ediyor.

Türkiye’de 11 Aralık'ta başlanacak olan aşı çalışmaları ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Çin hem de Alman aşısının gelineceğinin bilindiği Türkiye’de yerel aşı çalışmaları da tüm hızı ile devam ediyor. Aşı çalışmaları ile ilgili merak edilen dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı.

03 Ara 2020 - 14:41 - Sağlık

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