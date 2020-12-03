Kahve Çarpıntı Yapar Mı? Türk Kahvesinin Zararları Var Mı? Nelere İyi Gelir? Osmanlı döneminden bu yana tüketilen içeceklerden biri olan Türk kahvesi hem lezzet olarak hem de kültürel anlamları bakımından son derece önemli bir noktada durmaktadır. Kız isteme törenlerinin en önemli simgesi olan Türk kahvesi, arkadaş buluşmalarının da vazgeçilmezidir. Türklerde tatlı ile beraber, yemekten sonra, misafirlikte vb. birçok etkinlikte tüketilen Türk kahvesinin yararları ve zararları ise tartışılmaya devam ediliyor. Türk kahvesi hakkında en çok merak edilen konuların başında ise çarpıntıya sebep olup olmadığı geliyor.

Türk Kahvesi Zararlı Mı, Çarpıntı Yapar Mı?



Türk kültüründe çok fazla tüketilen içeceklerden biri olan Türk kahvesi ile ilgili çarpıntıya sebep olduğu ile ilgili yaygın bir kanı var. Türk kahvesi teklif edildiğinde insanlar genellikle çarpıntıya sebep olduğunu söyleyerek teklifi reddediyor. Bununla beraber bilimsel olarak Türk kahvesinin çarpıntı yapıp yapmadığı ise merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor.